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Economia e Lavoro

Tutti in fila al distributore Eni di Vibo

28 settembre, 2026
ULTIMA ORA
In crescita

Export, Vibo e Cosenza trainano la Calabria: 514 milioni nei primi sei mesi del 2026, giù Reggio e Crotone

La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
Redazione Economia
Export, Vibo e Cosenza trainano la Calabria: 514 milioni nei primi sei mesi del 2026, giù Reggio e Crotone\n
Soluzione attesa

Ricadi, al via l’intervento da 1,25 milioni per difendere la Baia di Riaci dal rischio idrogeologico: partono indagini e studi geologici

Avviata la prima fase (da 30 mila euro) per la messa in sicurezza con la ricerca di un professionista che dovrà predisporre lo studio preliminare. Poi 375mila euro saranno destinati alla progettazione, mentre 875mila euro serviranno per i lavori veri e propri
Redazione
Ricadi, al via l’intervento da 1,25 milioni per difendere la Baia di Riaci dal rischio idrogeologico: partono indagini e studi geologici\n
Avviso per tutti

Tropea, patto per la sicurezza nei locali: telecamere, controlli sui minori e “premi” per gli esercenti virtuosi

Il Comune rilancia il protocollo sottoscritto in Prefettura nel 2025 e chiama a raccolta bar, ristoranti, stabilimenti e locali di intrattenimento. Adesione volontaria, collaborazione con le forze dell’ordine e un codice di condotta per i clienti
Redazione
Tropea, patto per la sicurezza nei locali: telecamere, controlli sui minori e “premi” per gli esercenti virtuosi\n
Guida al risparmio

Benzina e gasolio con il price cap per Eni, IP e Q8: ecco dove trovare i distributori in Calabria – LA MAPPA

Prezzi calmierati contro il caro carburanti: Eni parte con 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, IP applica il taglio in modo progressivo e Q8 partirà dal 1° ottobre. Ecco le mappe ufficiali
Redazione Economia
Benzina e gasolio con il price cap per Eni, IP e Q8: ecco dove trovare i distributori in Calabria –\u00A0LA MAPPA\n

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Vibo, arrivano i nuovi ufficiali dei carabinieri

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Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

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Jonadi, istituzioni in visita al centro il dono

30 settembre 2026
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A Vibo Marina si vive con la paura di nuovi allagamenti

29 settembre 2026
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A Vibo Marina si vive con la paura di nuovi allagamenti

29 settembre 2026
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Vibo, arrivano i nuovi ufficiali dei carabinieri

30 settembre 2026
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Economia e Lavoro

Benzina a 1.99, se lo sconto è comunque un aumento

30 settembre 2026
Ore 12:00
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Il dato

In Calabria chiusi 474 bar dal 2019, quasi tutti nei piccoli e medi centri: «Così il territorio diventa più fragile»

Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Redazione Economia
In Calabria chiusi 474 bar dal 2019, quasi tutti nei piccoli e medi centri: «Così il territorio diventa più fragile»\n
Leader nazionale

Lavoro, Bombardieri (Uil) lancia l’allarme dal Vibonese: «Giovani e famiglie pagano la crisi, bisogna recuperare il potere d’acquisto»

Il segretario generale del sindacato da Maierato rilancia la no tax area per gli under 35 e chiede rinnovi contrattuali capaci di recuperare l’inflazione: «In Calabria bisogna creare le condizioni perché i ragazzi possano restare». Critiche anche all’Europa e alla distanza tra politica e cittadini
Redazione
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L’annuncio

Caso Cascasi, primo riscontro dopo l’appello de La Tazzina della Legalità: Occhiuto incontrerà l’imprenditore di Vibo Marina

Dopo aver sollecitato attenzione istituzionale per il progetto turistico da 27 milioni di euro che non decolla a causa della burocrazia, il presidente dell’associazione ringrazia il governatore della Calabria per la risposta tempestiva: «Ora attendiamo le altre istituzioni. Questa vicenda deve diventare una responsabilità condivisa»
Redazione
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La lettera

Vibo Marina, il resort da 27 milioni di Cascasi impantanato nella burocrazia: La Tazzina della Legalità solleva il caso

Sergio Gaglianese scrive a Governo, Regione e Comune invitando i vibonesi alla “Ridestanza”: «I cittadini devo ridestarsi. Non può passare sotto silenzio l’indifferenza verso un imprenditore che ha denunciato la mafia»
Redazione
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Una giornata insieme

Jonadi, istituzioni in visita al centro “Il Dono”: «Qui inclusione e autonomia diventano percorsi concreti»

Al centro diurno del Vibonese la visita dell’assessore regionale alle Politiche sociali Pasqualina Straface, del presidente della commissione Sanità Angelo Brutto e del consigliere regionale Vito Pitaro. Incontro con gli ospiti della struttura e le loro famiglie
Redazione
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La mobilitazione

Lacrime e olio, a Pizzo la protesta degli agricoltori calabresi sfocia nella disperazione: «Prezzi bassissimi e costi alti, in fumo i nostri sacrifici»

VIDEO | Dai presidi di Pizzo e Rosarno a Crotone e Firmo-Sibari, la mobilitazione degli coltivatori va avanti. Le testimonianze: «Non possiamo vendere i nostri prodotti sotto costo. La concorrenza estera ci stritola e il caro carburante ci sta dando il colpo di grazia»
Cristina Iannuzzi
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Prezzi giù

Vibo, tutti in fila al distributore Eni per il carburante scontato: la coda si allunga sulla 606, mentre alla Esso non c’è nessuno

VIDEO | Parte il tetto ai prezzi deciso dalla compagnia petrolifera partecipata dallo Stato. Sin dalle prime ore della mattina auto e furgoni si sono messi in coda. A poche centinaia di metri la situazione è diametralmente opposta
Cristina Iannuzzi
Vibo, tutti in fila al distributore Eni per il carburante scontato: la coda si allunga sulla 606, mentre alla Esso non c’è nessuno\n
La decisione

Carburanti, dopo Eni anche Ip mette un limite ai prezzi: lo “sconto” scatta da domani

La società azera interviene dopo l’appello del Governo a sostegno di famiglie e imprese. Il sistema sarà introdotto progressivamente e potrà coinvolgere anche altri operatori della filiera
Redazione Economia
Carburanti, dopo Eni anche Ip mette un limite ai prezzi: lo “sconto” scatta da domani\n
La vertenza

Il prezzo del boom turistico nel Vibonese, le storie degli stagionali: «4 ore di contratto, 15 di lavoro e stipendi da fame»

Le testimonianze raccolte saranno al centro della presentazione del libro-inchiesta Turismo e Capitale che sarà presentato a Tropea dal Fronte Comunista. L’ipotesi di un presidio in Prefettura e di un blocco simbolico del Porto
Redazione
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Aumenti continui

Carburanti, in 7 mesi il diesel è salito del 36 per cento: in Calabria i rincari schiacciano oltre 8mila imprese

Gli aumenti colpiscono anche camionisti, tassisti e agenti di commercio. Nella nostra regione sono 5.729 gli agenti, 2.275 le imprese di autotrasporto e 260 tra taxi e Ncc. Cosenza e Reggio Calabria concentrano il maggior numero di attività. Il report della Cgia
Redazione Economia
Carburanti, in 7 mesi il diesel è salito del 36 per cento: in Calabria i rincari schiacciano oltre 8mila imprese\n
Alta tensione

Caro carburante e costi alle stelle, gli agricoltori calabresi si mobilitano: a Pizzo il presidio per il Vibonese

Da lunedì 28 settembre la protesta promossa dal Movimento Popolare Nazionale prenderà forma in cinque punti della regione. Uno sarà all’uscita autostradale di Pizzo. La mobilitazione culminerà il 10 ottobre nella manifestazione nazionale di Cosenza
Redazione
Caro carburante e costi alle stelle, gli agricoltori calabresi si mobilitano: a Pizzo il presidio per il Vibonese\n
L’appuntamento

Il futuro del lavoro parte dal Sud: a Maierato l’evento nazionale Uil Camp con il segretario nazionale Bombardieri

Tre giorni per dare voce e spazio alle nuove generazioni. La segretaria regionale Senese: «Da questa terra vogliamo costruire nuove opportunità, occupazione di qualità e diritti»
Redazione Economia
Il futuro del lavoro parte dal Sud: a Maierato l’evento nazionale Uil Camp con il segretario nazionale Bombardieri\n\n\n
Economia e Lavoro

Caro carburanti, autotrasportatori vibonesi arrabbiati e determinati: «Il 9 ci fermeremo, è una battaglia per tutti»

Il presidente provinciale di Fedralog Calabria denuncia margini sempre più ridotti e costi ormai insostenibili: «Le nostre imprese vicine a un punto di non ritorno, non possiamo più stare zitti». E la protesta raccoglie sempre più consensi tra cittadini e lavoratori degli altri settori
Angelo Derenzo*
Caro carburanti, autotrasportatori vibonesi arrabbiati e\u00A0determinati: «Il 9 ci fermeremo, è una battaglia per\u00A0tutti»\n
La decisione

Caro carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi: diesel massimo a 2,19 euro e benzina a 1,99

Da sabato 26 settembre si riduce ancora lo sconto fiscale sul gasolio e i listini sono destinati a salire. Due giorni dopo entrerà però in vigore il price cap sulla rete Enilive: durerà 30 giorni ma potrà essere prorogato
Redazione
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Governare il futuro

L'editore di LaC Maduli raccoglie la sfida dell’IA: «L’informazione giornalistica resterà una pietra miliare»

Dall’innovazione alla qualità della conoscenza: il presidente del gruppo editoriale Diemmecom richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare il giornalismo nell’evoluzione dei sistemi di Intelligenza artificiale. E per il network annuncia «novità concrete che vanno in questa direzione»
Francesco Graziano
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Da Palazzo Razza

Vibo, il Comune vara 5 nuovi Progetti di utilità collettiva obbligatori per 96 persone beneficiarie di misure nazionali di inclusione

Impegno da 8 a 16 ore settimanali nei servizi alla comunità, dalla cura del verde alle scuole e all’assistenza. Non si tratta di nuove assunzioni: le attività sono a titolo gratuito ma chi rifiuta rischia di perdere il sussidio
Redazione
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Stefanaconi, stipendi in ritardo nel servizio rifiuti. Patania (Confsila): «Si valuti la revoca dell’appalto»

Il sindacato chiama in causa i commissari prefettizi: «L’ultimo pagamento risale il 15 agosto, così non si può andare avanti». Appello anche al prefetto di Vibo Valentia
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L’avviso

Teatro comunale di Vibo “in comodato gratuito”: gestione senza canone ma il rischio economico sarà del privato, ecco il bando del Comune

Il capitolato stima in 31.200 euro l’anno il beneficio derivante dall’uso della struttura. Il partner si assumerà gli oneri della gestione e potrà trattenere i ricavi provenienti da biglietti, abbonamenti e sponsorizzazioni ma dovrà garantire almeno 30 giornate di apertura al pubblico da settembre a giugno
E.D.G.
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Crisi e ritardi

Fagiolini a 8 euro, caro carburante e siccità svuotano le tasche dei vibonesi: una giornata al mercato ortofrutticolo

VIDEO | Frutta e verdura sui banchi, pochi clienti e i prezzi che salgono. Intanto in commercianti aspettano ancora la fine dei lavori nella sede coperta di via delle Clarisse: «Siamo qui da quattro anni, che piova o facciano 40 gradi»
Cristina Iannuzzi
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La protesta

Caro carburante, da Vibo Derenzo (Fedralog) chiama alla mobilitazione degli autotrasportatori: «Se ci fermiamo, dobbiamo farlo tutti»

Il referente sindacale vibonese rilancia il fermo generale del 9 ottobre: «Non basta denunciare i problemi, serve un’azione condivisa». Carburante, rate, personale e costi di gestione schiacciano le imprese: «È il momento di far sentire la nostra voce»
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Carabinieri di Vibo, Parillo: «Pochi controlli locali». E avverte i Comuni: «Verremo a chiedere conto». Fari su costa, Monte Poro e Serre

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La ’Ndrangheta come un Centro per l’impiego: «Diecimila euro per un posto di lavoro alle Ferrovie»