Tutti in fila al distributore Eni di Vibo

La regione sale a metà classifica nazionale grazie soprattutto alle performance delle due province. Crescono tessile, carta, macchinari e apparecchi elettrici, mentre arretrano agroalimentare, pelletteria e minerali
Avviata la prima fase (da 30 mila euro) per la messa in sicurezza con la ricerca di un professionista che dovrà predisporre lo studio preliminare. Poi 375mila euro saranno destinati alla progettazione, mentre 875mila euro serviranno per i lavori veri e propri
Il Comune rilancia il protocollo sottoscritto in Prefettura nel 2025 e chiama a raccolta bar, ristoranti, stabilimenti e locali di intrattenimento. Adesione volontaria, collaborazione con le forze dell’ordine e un codice di condotta per i clienti
Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Il segretario generale del sindacato da Maierato rilancia la no tax area per gli under 35 e chiede rinnovi contrattuali capaci di recuperare l’inflazione: «In Calabria bisogna creare le condizioni perché i ragazzi possano restare». Critiche anche all’Europa e alla distanza tra politica e cittadini
Dopo aver sollecitato attenzione istituzionale per il progetto turistico da 27 milioni di euro che non decolla a causa della burocrazia, il presidente dell’associazione ringrazia il governatore della Calabria per la risposta tempestiva: «Ora attendiamo le altre istituzioni. Questa vicenda deve diventare una responsabilità condivisa»
Sergio Gaglianese scrive a Governo, Regione e Comune invitando i vibonesi alla “Ridestanza”: «I cittadini devo ridestarsi. Non può passare sotto silenzio l’indifferenza verso un imprenditore che ha denunciato la mafia»
Al centro diurno del Vibonese la visita dell’assessore regionale alle Politiche sociali Pasqualina Straface, del presidente della commissione Sanità Angelo Brutto e del consigliere regionale Vito Pitaro. Incontro con gli ospiti della struttura e le loro famiglie
VIDEO | Dai presidi di Pizzo e Rosarno a Crotone e Firmo-Sibari, la mobilitazione degli coltivatori va avanti. Le testimonianze: «Non possiamo vendere i nostri prodotti sotto costo. La concorrenza estera ci stritola e il caro carburante ci sta dando il colpo di grazia»
VIDEO | Parte il tetto ai prezzi deciso dalla compagnia petrolifera partecipata dallo Stato. Sin dalle prime ore della mattina auto e furgoni si sono messi in coda. A poche centinaia di metri la situazione è diametralmente opposta
Le testimonianze raccolte saranno al centro della presentazione del libro-inchiesta Turismo e Capitale che sarà presentato a Tropea dal Fronte Comunista. L’ipotesi di un presidio in Prefettura e di un blocco simbolico del Porto
Gli aumenti colpiscono anche camionisti, tassisti e agenti di commercio. Nella nostra regione sono 5.729 gli agenti, 2.275 le imprese di autotrasporto e 260 tra taxi e Ncc. Cosenza e Reggio Calabria concentrano il maggior numero di attività. Il report della Cgia
Da lunedì 28 settembre la protesta promossa dal Movimento Popolare Nazionale prenderà forma in cinque punti della regione. Uno sarà all’uscita autostradale di Pizzo. La mobilitazione culminerà il 10 ottobre nella manifestazione nazionale di Cosenza
Il presidente provinciale di Fedralog Calabria denuncia margini sempre più ridotti e costi ormai insostenibili: «Le nostre imprese vicine a un punto di non ritorno, non possiamo più stare zitti». E la protesta raccoglie sempre più consensi tra cittadini e lavoratori degli altri settori
Da sabato 26 settembre si riduce ancora lo sconto fiscale sul gasolio e i listini sono destinati a salire. Due giorni dopo entrerà però in vigore il price cap sulla rete Enilive: durerà 30 giorni ma potrà essere prorogato
Dall’innovazione alla qualità della conoscenza: il presidente del gruppo editoriale Diemmecom richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare il giornalismo nell’evoluzione dei sistemi di Intelligenza artificiale. E per il network annuncia «novità concrete che vanno in questa direzione»
Impegno da 8 a 16 ore settimanali nei servizi alla comunità, dalla cura del verde alle scuole e all’assistenza. Non si tratta di nuove assunzioni: le attività sono a titolo gratuito ma chi rifiuta rischia di perdere il sussidio
Il capitolato stima in 31.200 euro l’anno il beneficio derivante dall’uso della struttura. Il partner si assumerà gli oneri della gestione e potrà trattenere i ricavi provenienti da biglietti, abbonamenti e sponsorizzazioni ma dovrà garantire almeno 30 giornate di apertura al pubblico da settembre a giugno
VIDEO | Frutta e verdura sui banchi, pochi clienti e i prezzi che salgono. Intanto in commercianti aspettano ancora la fine dei lavori nella sede coperta di via delle Clarisse: «Siamo qui da quattro anni, che piova o facciano 40 gradi»
Il referente sindacale vibonese rilancia il fermo generale del 9 ottobre: «Non basta denunciare i problemi, serve un’azione condivisa». Carburante, rate, personale e costi di gestione schiacciano le imprese: «È il momento di far sentire la nostra voce»