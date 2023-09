San Calogero, don Farina lascia la guida della parrocchia: al suo posto don Scaturchio

Don Antonio Farina non è il più il parroco di San Calogero. Il suo posto sarà ricoperto da monsignor Rocco Scaturchio coadiuvato da don Andrea Campennì, che assumerà anche la guida pastorale della parrocchia di Calimera. È quanto deciso e reso noto, nella serata di ieri, dal vescovo Attilio Nostro della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea a seguito dell’ordinaria rotazione dei sacerdoti nelle parrocchie del Vibonese. Don Antonio, che per diversi lustri ha esercitato la sua missione pastorale a San Calogero, prenderà la via di Spilinga, Carciadi e Panaia subentrando, a sua volta, a don Giuseppe Gagliano. In attesa di saperne di più sulle figure di don Rocco Scaturchio e don Andrea Campenni, in paese è palese il dispiacere per l’uscita di scena di don Antonio. A detta di molti è stato una guida esemplare sempre vicino ai più deboli e ai più bisognosi. Don Antonio ha interpretato al meglio l’essenza dello spirito cristiano e con la sua empatia e mitezza è riuscito in poco tempo a fare breccia nei cuori della gente. Dotato di grande umiltà e attivo nel sociale, mancherà molto alla comunità sancalogerese.

