Vibonese, il capitano Baldan: «Ognuno di noi vuole entrare in campo per vincere» – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

«I presupposti sono buoni, in questo mese di preparazione la squadra ha risposto bene ai carichi, a quello che il mister vuole. È ancora presto per fare pronostici anche in virtù del girone che andremo ad affrontare». È quanto ha dichiarato il capitano della Vibonese Marco Baldan, intervenuto ai nostri microfoni durante la festa che ha inaugurato la stagione agonistica, ormai alle porte, svoltasi ieri sera allo stadio Luigi Razza. «Quello che possiamo promettere è il massimo impegno in campo – ha continuato -. Ognuno di noi vuole entrare in campo per vincere, ma quello solo il campo lo può dire». La Vibonese farà parte del Girone I di Serie D. Tante le squadre calabresi che dovrà affrontare: Locri, San Luca, Gioiese, Lamezia Terme e forse quella che ormai è l’ex Reggina, in quanto proprio oggi la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ricevuto l’ok dalla Federazione per iscrivere una rappresentativa cittadina. «Le partite le affrontiamo tutte nella stessa maniera, con la stessa voglia di vincere, con la stessa voglia di impostare il nostro gioco a prescindere dalla squadra – ha continuato Baldan -. È ovvio che a livello motivazionale un derby è sempre più sentito. Per quanto riguarda la Reggina, qualcuno spera che non ci sia, però noi saremmo comunque “contenti” da sportivi di affrontarli». Per concludere, il capitano Baldan, ci ha concesso una battuta sull’evento: «Sinceramente non me l’aspettavo. Dobbiamo fare i complimenti a chi ha organizzato questo evento, ospiti nazionali come Serse Cosmi. È un bellissimo inizio».

LEGGI ANCHE: Poker di acquisti per la Vibonese calcio: la presentazione allo stadio Razza

Calcio: la Vibonese si presenta ai tifosi in una serata all’insegna della musica e dei ricordi

Vibonese-San Nicola da Crissa, amichevole vinta 4 a 1 dai rossoblù