“Una merenda da paura”, l’evento di “Vibo Marina c’è” per affrontare il tema dei disturbi alimentari

“Vibo Marina c’è” promuove per il 17 marzo, dalle ore 15.30, l’evento “Merenda da paura”, con focus su disturbi alimentari. L’appuntamento, che verrà ospitato nei locali sottostanti la parrocchia Maria Santissima Del Rosario di Pompei, consentirà al sodalizio di festeggiare i primi due anni di attività. «Negli ultimi anni – spiegano i promotori – i disturbi del comportamento alimentare sono aumentati in maniera esponenziale, un ruolo fondamentale lo hanno avuto gli anni della pandemia e la sovraesposizione ai social: che spesso trasmette informazioni fuori contesto e prive di fondamenti scientifici solo per ottenere consensi. Di questo tipo di disturbi se ne parla poco e male: la realtà è che il sintomo (che è l’approccio che si ha verso il cibo) è solo la punta di un iceberg che cela: ansia, paura, senso di fallimento, depressione. Tutti sentimenti che vengono accentuati dalla società odierna. La corsa ad ottenere buoni voti, conseguire risultati sportivi spesso portano i ragazzi a dover sopportare una pressione che alla fine li sfianca. Ricevere le cure adeguate poi non è per nulla facile, nonostante l’alto numeri di ragazzi che soffre, i centri sono pochi e con pochi posti letto disponibili. In Calabria abbiamo un centro per la cura al Mater Domini di Catanzaro, che fa quel che può con le poche risorse economiche che la Regione mette a disposizione. Sarebbero senza dubbio necessari posti letto per il ricovero ed il recupero di questi ragazzi. Invece siamo costretti a rivolgerci come al solito al Nord. I disturbi alimentari sono la prima causa di morte tra gli adolescenti, servirebbe quindi maggiore responsabilità della politica per tutelare la nuova generazione».

Per il presidente Attilio Fiorillo, alla luce delle condizioni attuali economiche e sociali del nostro territorio, è importante investire sul futuro e quindi sui nostri bambini. All’evento presenzierà la compagnia teatrale, Teatrop di Lamezia Terme, conosciuta in tutta Italia. Da questo spettacolo, che verrà presentato il 17 marzo presso l’auditorium, abbiamo preso spunto per il tema di questo evento: “Una merenda da paura”. L’evento nasce dalla sensibilità del presidente Fiorillo nel voler affrontare una tematica importante come quella dei disturbi alimentari e dalla conoscenza diretta di una persona a lui cara che lotta con la propria figlia. «In realtà spiega Fiorillo, il 17 dicembre 2023 quando si era parlato di Bullismo ad un nostro altro evento, non facevo altro che pensare a questi miei amici. Credo che purtroppo il problema di questa giovane sia conseguenza del bullismo e forse dell’incoscienza anche di noi adulti. Avremo come testimonial all’auditorium la mamma che, al fine di poter attenzionare questo problema all’opinione pubblica, ha accettato il mio invito. Sicuramente i primi attori a dover essere coinvolti sono gli stessi genitori, continua Fiorillo – Sono padre e madre a fornire il primo esempio. I bulli non sono i ‘figli degli altri’, sono i nostri stessi figli che non siamo però in grado di ascoltare. Tutti i gesti degli adulti portano con sé conseguenze dirette: per crescere ragazzi responsabili dobbiamo essere adulti responsabili. Il patto educativo più importante è quello tra genitori ed educatori. È un patto di fiducia, bisogna lavorare nella stessa direzione. L’invito a partecipare alla serata è stato rivolto in primis ai bambini, ma anche ai genitori del nostro paese con lo scopo di avviare un dialogo e un confronto aperto e diretto sul tema del disturbo alimentare, tema che sarà affrontato con la presenza di una psicologa-psicoterapeuta Fiorella Migliarese e la dietista – nutrizionista Dott.ssa Maria Elisabetta Pungitore. Non abbiamo la pretesa che questo incontro possa avere un esito risolutivo, ma pensiamo che un fenomeno come il disturbo alimentare, possa essere sconfitto solo da azioni concrete e interventi mirati. Noi associati di Vibo Marina C’è abbiamo ritenuto opportuno affrontare tale problematica, con la speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica».

Nel corso dell’iniziativa verranno inoltre consegnate targhette ricordo per ringraziare chi nella comunità si è sempre attivato per il bene comune. Il presidente “Fiorillo” ringrazia per aver accettato l’invito, Giuseppe Sangeniti dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina. Domenico Teti, presidente dell’Associazione italiana persone down di Vibo Valentia. Maria Francesca Marino, la top manager che dirige lo stabilimento Baker Hughes-Nuovo Pignone di Vibo Marina. L’evento sarà in ricordo di Federica Monteleone, la giovane ragazza di Vibo Marina che morì a causa di un black out durante una banale operazione di appendicite presso l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. La preghiera nel suo ricordo con la presenza di monsignor Vincenzo Varone. Il presidente Attilio Fiorillo, inoltre ringrazia Mary Sorrentino e Fondazione Federica per la Vita Onlus, per aver scelto e dato fiducia all’associazione. Prevista anche una donazione di generi alimentari che verranno poi consegnati direttamente ai più bisognosi.

All’evento “Merenda da paura” saranno presenti, Ambiente – Sociale: Wwf di Vibo Valentia “Vallata dello stilaro”, Amore Randagio Odv di Vibo Valentia, Valentia, Pro Loco Vibo Marina, Azione Cattolica Vibo Marina, Scout Vibo Marina1, Boys marinate, Lory Pizzo. Ad arricchire l’iniziativa, lo spettacolo di Massimo Cappuccio, baby dance con Mamma che festa. Altra attrattiva dell’evento per i bambini sarà il Laboratorio di pasticceria con Domenico Cirianni (pasticceria “La Mimosa”) ed Emanuela Minasi. Inoltre sarà presente anche il Laboratorio Creativo dei Giganti con Francesco e Laura (Mamma che Festa). L’evento sarà vigilato con l’ausilio della Protezione civile Pizzo, Croce Rossa Italiana Comitato di Vibo Valentia, Servizio Ambulanza Polistena di Vibo Valentia. Saranno presenti, la dottoressa Fuscà e IG Mary Pallavicini, IG Rossella Ragalà. Il presidente chiosa: «Un ringraziamento di vero cuore a tutte le associazioni presenti e in particolare agli sponsor, il vostro supporto ci ha permesso di realizzare il nostro evento con successo. Siamo molto grati per la vostra partnership e speriamo di poter continuare a lavorare insieme in futuro per altre iniziative di successo nel sociale».

