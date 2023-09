Provincia di Vibo, disco verde al bilancio di previsione. Comito (Fi): «Risultato atteso da anni»

Corrado L’Andolina

«Nel corso della seduta odierna è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia di Vibo Valentia. Un risultato atteso da anni, che giunge al termine di un iter lungo, un risultato ottenuto per merito di quei consiglieri provinciali che, assumendosi l’onere di un atto così importante per il futuro del territorio, hanno dimostrato un senso di responsabilità superiore a divergenze di vedute e steccati politici. Una vittoria per l’ente e per il Vibonese, perché le strade percorse in solitaria non portano mai lontano». Ad affermarlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Vibo Valentia, Michele Comito, a poche ore dalla conclusione del Consiglio provinciale che ha dato disco verde al bilancio di previsione. «Da questo momento in avanti – conclude Comito – si rende necessario un cambio di marcia nell’amministrazione dell’ente che punti a dare risposte immediate e concrete ai cittadini su quei temi, e non sono pochi, sui quali la Provincia ha competenze e poteri. Questo ci si aspetta dal presidente L’Andolina, e l’azione di sprone di Forza Italia andrà proprio in tale direzione».

