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Ambiente

Un magnifico pesce luna avvistato a Vibo Marina

9 novembre, 2026
ULTIMA ORA
Il progetto

Parco delle Serre vibonesi terra promessa del cervo italico (in via d’estinzione): 12 nascite in natura dal 2024 e 17 nuovi esemplari liberati

Dopo le immagini del rilascio documentate da Il Vibonese, l'Ente Parco precisa il numero complessivo degli animali arrivati dalla riserva del Bosco della Mesola (Ferrara): 11 femmine e 6 maschi. Prima dell'operazione il nucleo contava circa 33-34 esemplari
Redazione
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Impegno sul campo

Studenti di Filadelfia in azione insieme al Wwf sulla spiaggia Colamaio di Pizzo: raccolti trenta sacchi di rifiuti

I ragazzi del Liceo Scientifico e dell’IPSIA dell’Istituto Rita Levi Montalcini hanno ripulito l’arenile. Calabria Maceri ha ritirato quanto raccolto, tra plastica e rifiuti ingombranti
Redazione
Studenti di Filadelfia in azione insieme al\u00A0Wwf sulla spiaggia\u00A0Colamaio di Pizzo: raccolti trenta sacchi di rifiuti\n
Clima impazzito

Il Super El Niño cambia l’inverno in Italia, ecco le previsioni: «Novembre e dicembre senza piogge, poi freddo e nevicate»

L’analisi del meteorologo Mario Giuliacci individua due fasi molto diverse: un inizio più asciutto, poi un possibile cambio di scenario con irruzioni fredde e nevicate significative. Colpa di tre anomalie significative: ci sono anche il Tripolo Atlantico e la Qbo
Redazione Attualità
Il Super\u00A0El Niño\u00A0cambia l’inverno in Italia, ecco le previsioni: «Novembre e dicembre senza piogge, poi freddo e nevicate»\n
Il primato

Vibo supera il 79% di differenziata e si piazza al 20° posto in Italia e al primo nel Sud, Romeo: «Il successo è anche nella riduzione dei rifiuti»

L’amministrazione richiama i dati dell’ultimo report Ecosistema Urbano di Legambiente. Buoni anche i numeri relativi alla produzione di rifiuti pro capite (20° posto a livello nazionale). L’assessore Miceli ringrazia cittadini, operatori e uffici
Redazione
Vibo supera il 79% di differenziata e si piazza al 20° posto in Italia e al primo\u00A0nel Sud, Romeo: «Il successo è anche nella riduzione dei rifiuti»\n

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6 novembre 2026
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Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre

26 ottobre 2026
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Vibo, commemorazione del brigadiere Gaetano Miscia

2 novembre 2026
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Vibo, commemorazione del brigadiere Gaetano Miscia
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Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre

26 ottobre 2026
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Vibo, commemorazione del brigadiere Gaetano Miscia

2 novembre 2026
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Un magnifico pesce luna avvistato a Vibo Marina

9 novembre 2026
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Il sopralluogo del presidente Occhiuto nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo

6 novembre 2026
Ore 19:27
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Ambiente

Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre

26 ottobre 2026
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Società

Vibo, commemorazione del brigadiere Gaetano Miscia

2 novembre 2026
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Un magnifico pesce luna avvistato a Vibo Marina

9 novembre 2026
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Il sopralluogo del presidente Occhiuto nel cantiere del nuovo ospedale di Vibo

6 novembre 2026
Ore 19:27
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Dalla pioggia al caldo

In arrivo il ciclone Charles, maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud: in Calabria fino a 28°C

La coda della perturbazione porterà qualche pioggia anche sulla Calabria, mentre l’afflusso di aria mite da Sud farà impennare le temperature. Fenomeno tipico delle fasi perturbate autunnali
Salvatore Lia
In arrivo il ciclone Charles, maltempo al Centro-Nord e caldo al Sud: in Calabria fino a 28°C\n
Natura che incanta

Un gigante del mare fa capolino al largo di Vibo Marina: avvistato un pesce luna. Il VIDEO

VIDEO | L'incontro durante una battuta di pesca. A documentarlo il nostro lettore Federico Carrà, che ha inviato foto e video alla redazione. Ecco dove vive, di cosa si nutre e quali dimensioni può raggiungere
Redazione
Un gigante del mare fa capolino al largo di Vibo Marina: avvistato un pesce luna. Il VIDEO
Meteo

Autunno in pausa in Calabria, parentesi primaverile con temperature in salita fino a 26 gradi: le previsioni

L’alta pressione riporta condizioni più stabili sulla Calabria. Atteso un deciso aumento termico ma anche tante nuvole e nebbia. Possibili piogge solo nel Cosentino a metà settimana
Salvatore Lia
Autunno in pausa in Calabria, parentesi primaverile con temperature in salita fino a 26 gradi: le previsioni\n
Natura che incanta

La danza delle alici nel mare di Pizzo: le ipnotiche immagini di un banco di migliaia di esemplari nei pressi della riva. Il VIDEO

Uno spettacolo suggestivo immortalato da Alfonso Gullo. Un comportamento che gli esperti riconducono anche alla necessità di sfuggire ai predatori
Giuseppe Addesi
La danza delle alici nel mare di Pizzo: le ipnotiche immagini di un banco di migliaia di esemplari nei pressi della riva. Il\u00A0VIDEO\n
Sono soddisfazioni

A Pizzoni spunta un porcino gigante da oltre un chilo e mezzo: Il fungo record trovato da Renato nei boschi delle Preserre

Il 60enne, rientrato dalla Germania dopo una vita da emigrato, ha scoperto e colto un esemplare da Guinness. Stasera si festeggia al bar del paese con le pappardelle
Enzo Filia
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Le previsioni

Torna il maltempo in Calabria: da pomeriggio attese piogge e temporali, ecco le zone più colpite

La perturbazione raggiungerà inizialmente i settori tirrenici del Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino, per poi estendersi al resto della regione. Miglioramento previsto da sabato pomeriggio
Salvatore Lia
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Le previsioni

Meteo Calabria, tregua (breve) dopo il ciclone Agneta: nel weekend arriva la pioggia con una nuova perturbazione

L'alta pressione favorisce condizioni più stabili con temperature ancora inferiori alle medie stagionali. A ridosso del fine settimana atteso un nuovo peggioramento, soprattutto sui settori tirrenici
Salvatore Lia
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Grandi progetti

Depurazione, 570 milioni per cambiare la Calabria «ferma da 10 anni»: ecco dove sono partiti i cantieri e cosa manca

A Ecomondo il bilancio del sub commissario Tonino Daffinà: 38 interventi finanziati, circa 350 milioni già messi a gara o in esecuzione. Reggio Calabria è il cuore del programma, con 145 milioni. Ora la sfida è completare le opere nel prossimo triennio
Redazione Attualità
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Previsioni meteo

Il ciclone Agneta lascia la Calabria dopo nubifragi e prime nevicate: ecco dove resiste il maltempo

Dopo temporali, allagamenti a Catanzaro e danni per il vento a Crotone, la perturbazione si allontana. Restano le ultime piogge sul Crotonese, poi torna il tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi
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Assaggio d’inverno

Maltempo, prima neve in Calabria: imbiancate le vette di Pollino e Sila

Il 2 novembre segna l'arrivo delle prime imbiancate stagionali sui rilievi calabresi. Da Botte Donato a Serra del Prete, il paesaggio montano comincia a tingersi di bianco

Redazione
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Maltempo

Il ciclone Agneta ha raggiunto la Calabria: temporali e temperature giù, possibili nevicate in montagna

Precipitazioni più intense nelle aree interne e tirreniche, temperature sotto le medie stagionali e possibili nevicate in Sila e sul Pollino. Maltempo per tutta la giornata, ma non mancheranno le pause asciutte
Salvatore Lia
Il ciclone Agneta ha raggiunto la Calabria: temporali e\u00A0temperature giù, possibili nevicate in montagna\n
Il tempo peggiora

In Calabria arriva il ciclone Agneta: lunedì temporali intensi e torna la neve su Sila e Pollino

Il vortice ciclonico risale verso Sud e porta un deciso peggioramento: piogge e temporali dal Reggino e dal Vibonese al resto della regione, con accumuli abbondanti e temperature in calo. Allerta gialla su tutta la Calabria
Salvatore Lia
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Previsioni meteo

Maltempo in arrivo, il Vibonese tra le zone più esposte: piogge intense e rischio nubifragi, temperature in picchiata nel weekend

Un vortice ciclonico porterà aria fredda e forti precipitazioni tra domenica e lunedì. Sulle aree tirreniche sono previsti gli accumuli maggiori, mentre le temperature scenderanno sotto le medie stagionali e Sila e Pollino si imbiancheranno
Salvatore Lia
Maltempo in arrivo, il Vibonese tra le zone più esposte: piogge intense e rischio nubifragi, temperature in picchiata nel weekend\n
Pericolo nascosto

Marsili, il gigante nascosto nel Tirreno: «Prima o poi erutterà, il pericolo sono i mega tsunami»

Nessuna correlazione con i terremoti delle Eolie, ma il vulcano resta attivo. Per il geologo Mario Tozzi un'eruzione potrebbe innescare onde gigantesche alte anche 200 metri: «Il Tirreno è un mare che si sta formando»
Redazione Attualità
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Battaglia di cifre

Vibo, l’assessore Miceli rivendica l’ottenimento di 200mila euro per la bonifica di tre aree urbane: «Alle critiche rispondiamo con i fatti»

Interventi al mercato ortofrutticolo, alla piscina comunale e nelle pertinenze del cimitero. Gli interventi finanziati attraverso un bando regionale  prevedono la rimozione dei rifiuti e lo sfalcio della vegetazione infestante
Redazione
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I dati

Calabria tra le regioni più colpite dagli incendi in Italia: il report di Legambiente lancia l'allarme sulle foreste

Il nuovo rapporto dell'associazione ambientalista fotografa un'emergenza che interessa quasi metà dei comuni calabresi. Cosenza, Reggio e Crotone tra le province più colpite nel 2025. Chiesti interventi strutturali di prevenzione
Redazione Ambiente
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Previsioni meteo

In Calabria l’inverno bussa in anticipo: temperature in picchiata e prima neve su Sila e Pollino, ecco quando

Dal weekend di Ognissanti irrompe l’aria fredda di origine artica: sulle coste e nelle pianure attesi circa 15 gradi, mentre nelle zone interne si potrà scendere vicino allo zero. Possibili le prime imbiancate sulle vette
Salvatore Lia
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Le previsioni

Alta pressione in Calabria ma per poco: nel weekend crollano le temperature e arriva la pioggia

Nella notte temperature sotto lo zero soprattutto in montagna ma ancora tempo stabile su tutta la regione. Da venerdì potrebbe cambiare tutto
Salvatore Lia
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L’incontro

Acque più pulite tra Pizzo e Lamezia, l’associazione “Difendiamo il mare” fa il punto: «Ora servono risultati duraturi»

A Palazzo della Cultura il bilancio di due anni di attività del sodalizio guidato da Emanuele Stillitani. Al centro dell'incontro la tutela delle acque, il fenomeno dell'eutrofizzazione e la collaborazione con le istituzioni
Redazione
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Il reportage

Quindici cervi italici tornano liberi nel Parco delle Serre, il camion si apre e il gruppo corre subito nel cuore della foresta: il VIDEO

Gli esemplari, arrivati dalla riserva naturale del Bosco della Mesola (Ferrara), sono stati liberati nell’ambito del progetto avviato nel 2023 per creare nel Vibonese una seconda popolazione della sottospecie. Il reportage documenta il rilascio e raccoglie le voci del commissario del Parco Francesco Costantino e del professore dell’Università di Siena Francesco Ferretti
Redazione
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Una Provincia “inutile” e scioglimenti per mafia inefficaci: ecco come la riforma potrebbe cambiare le cose nel Vibonese