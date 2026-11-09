Un magnifico pesce luna avvistato a Vibo Marina

Dopo le immagini del rilascio documentate da Il Vibonese, l'Ente Parco precisa il numero complessivo degli animali arrivati dalla riserva del Bosco della Mesola (Ferrara): 11 femmine e 6 maschi. Prima dell'operazione il nucleo contava circa 33-34 esemplari
L’analisi del meteorologo Mario Giuliacci individua due fasi molto diverse: un inizio più asciutto, poi un possibile cambio di scenario con irruzioni fredde e nevicate significative. Colpa di tre anomalie significative: ci sono anche il Tripolo Atlantico e la Qbo
L’amministrazione richiama i dati dell’ultimo report Ecosistema Urbano di Legambiente. Buoni anche i numeri relativi alla produzione di rifiuti pro capite (20° posto a livello nazionale). L’assessore Miceli ringrazia cittadini, operatori e uffici
VIDEO | L'incontro durante una battuta di pesca. A documentarlo il nostro lettore Federico Carrà, che ha inviato foto e video alla redazione. Ecco dove vive, di cosa si nutre e quali dimensioni può raggiungere
A Ecomondo il bilancio del sub commissario Tonino Daffinà: 38 interventi finanziati, circa 350 milioni già messi a gara o in esecuzione. Reggio Calabria è il cuore del programma, con 145 milioni. Ora la sfida è completare le opere nel prossimo triennio
Dopo temporali, allagamenti a Catanzaro e danni per il vento a Crotone, la perturbazione si allontana. Restano le ultime piogge sul Crotonese, poi torna il tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi
Precipitazioni più intense nelle aree interne e tirreniche, temperature sotto le medie stagionali e possibili nevicate in Sila e sul Pollino. Maltempo per tutta la giornata, ma non mancheranno le pause asciutte
Il vortice ciclonico risale verso Sud e porta un deciso peggioramento: piogge e temporali dal Reggino e dal Vibonese al resto della regione, con accumuli abbondanti e temperature in calo. Allerta gialla su tutta la Calabria
Un vortice ciclonico porterà aria fredda e forti precipitazioni tra domenica e lunedì. Sulle aree tirreniche sono previsti gli accumuli maggiori, mentre le temperature scenderanno sotto le medie stagionali e Sila e Pollino si imbiancheranno
Nessuna correlazione con i terremoti delle Eolie, ma il vulcano resta attivo. Per il geologo Mario Tozzi un'eruzione potrebbe innescare onde gigantesche alte anche 200 metri: «Il Tirreno è un mare che si sta formando»
Interventi al mercato ortofrutticolo, alla piscina comunale e nelle pertinenze del cimitero. Gli interventi finanziati attraverso un bando regionale prevedono la rimozione dei rifiuti e lo sfalcio della vegetazione infestante
Il nuovo rapporto dell'associazione ambientalista fotografa un'emergenza che interessa quasi metà dei comuni calabresi. Cosenza, Reggio e Crotone tra le province più colpite nel 2025. Chiesti interventi strutturali di prevenzione
Dal weekend di Ognissanti irrompe l’aria fredda di origine artica: sulle coste e nelle pianure attesi circa 15 gradi, mentre nelle zone interne si potrà scendere vicino allo zero. Possibili le prime imbiancate sulle vette
A Palazzo della Cultura il bilancio di due anni di attività del sodalizio guidato da Emanuele Stillitani. Al centro dell'incontro la tutela delle acque, il fenomeno dell'eutrofizzazione e la collaborazione con le istituzioni
Gli esemplari, arrivati dalla riserva naturale del Bosco della Mesola (Ferrara), sono stati liberati nell’ambito del progetto avviato nel 2023 per creare nel Vibonese una seconda popolazione della sottospecie. Il reportage documenta il rilascio e raccoglie le voci del commissario del Parco Francesco Costantino e del professore dell’Università di Siena Francesco Ferretti