È la moglie di Domenico Di Grillo, già detenuto in seguito alle perquisizioni scattate dopo l’esplosione dell’autobomba in cui perse la vita Matteo Vinci, e sorella dei boss Giuseppe, Diego, Francesco e Pantaleone

Rosaria Mancuso, moglie di Domenico di Grillo, già detenuto per il possesso illegale di armi e munizioni in seguito alle perquisizioni scattate nell’immediatezza dell’esplosione dell’autobomba in cui, lo scorso 9 aprile a Limbadi, perse la vita Matteo Vinci, 42 anni, e venne gravemente ferito il padre Francesco, è stata arrestata questa mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo Valentia, agli ordini del maggiore Valerio Palmieri. La donna, figlia del defunto Domenico Mancuso (esponente della cosiddetta “generazione degli undici” del casato limbadese) ed è sorella di quattro boss del clan Limbadi Giuseppe, Diego, Francesco (detto “Tabacco”), Pantaleone (alias “l’Ingegnere”) ed anche di Salvatore Mancuso, in seguito ad una mirata perquisizione domiciliare, è stata trovata in possesso di armi. Rosaria Mancuso è stata quindi trasferita al carcere femminile di Reggio Calabria a disposizione dell’autorità giudiziaria.

E’ difesa dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. In particolare, in un locale dell’azienda agricola della donna, i militari dell’Arma hanno trovato un revolver e 200 munizioni. Nell’ambito della medesima operazione di controllo da parte dei carabinieri è stato invece denunciato a piede libero Vito Barbara, genero di Domenico Di Grillo. Detenzione illegale di arma impropria il reato contestato a Barbara in quanto trovato in possesso di una katana, la spada usata dai samurai.

