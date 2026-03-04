Social
Economia e Lavoro

La ’nduja che conquista gli Usa: dal Vibonese a Chicago

4 marzo, 2026
Acqua alla gola

Cortocircuito Inps-Regione, i tirocinanti del Comune di Vibo ancora senza stipendi di dicembre e gennaio: «Privati del sostentamento»

I Tis del capoluogo chiedono trasparenza e risposte certe dopo il mancato pagamento delle ultime mensilità: «Questo stallo burocratico sta generando disagi economici che non possono più essere ignorati»
Redazione
Cortocircuito Inps-Regione, i\u00A0tirocinanti del Comune di Vibo ancora senza stipendi di dicembre e gennaio: «Privati del sostentamento»\n
La ricerca

Vibo tra le province con più auto per numero di abitanti ma le officine diminuiscono: costi alti e troppa elettronica

Nel territorio vibonese 769 vetture ogni mille residenti, oltre la media nazionale. Eppure negli ultimi dieci anni le attività di riparazione sono scese da 247 a 219 unità con un calo dell’11,3% a causa delle spese, della tecnologia e del mancato ricambio generazionale
Vibo tra le province con più auto per numero di abitanti\u00A0ma le officine diminuiscono: costi alti e troppa elettronica\n
La ripartenza

Il re della ‘nduja è tornato sul trono: dopo sei anni da un devastante incendio Luigi Caccamo riapre a Spilinga

VIDEO | Nel 2020 la sua azienda fu ridotta in cenere da un corto circuito. Oggi riapre i battenti con uno stabilimento nuovo di zecca costruito nello stesso luogo: «Non è stato facile, ma la nostra vita è qui»
Stefano Mandarano
Il re della ‘nduja è tornato sul trono: dopo sei anni da un devastante incendio Luigi Caccamo riapre a Spilinga\n
La stretta

Prezzi dei carburanti, la Guardia di finanza avvia anche nel Vibonese una serie di controlli dopo gli aumenti vertiginosi degli ultimi giorni

Rafforzato in tutta Italia su indicazione del Governo il presidio di legalità per prevenire distorsioni del mercato e tutelare i consumatori. Le Fiamme gialle controlleranno prezzi, dinamiche commerciali e possibili irregolarità. Nel territorio vibonese il tema è già al centro dell’attenzione dopo il superamento dei due euro per il diesel
Redazione
Prezzi dei carburanti, la Guardia di finanza avvia anche nel Vibonese\u00A0una serie di controlli dopo gli aumenti vertiginosi degli ultimi giorni\n

La svolta?

Vibo Marina, il Comune mette sul tavolo il protocollo d’intesa per delocalizzare i depositi costieri e chiama Meridionale Petroli alla firma

L’accordo per trasferire gli impianti dal waterfront coinvolge Ministero, Regione, Autorità portuale, Arsai e Corap. Il sindaco Enzo Romeo incassa l’ok di tutti e ora sollecita l’adesione da parte della azienda che dovrebbe rinunciare alla concessione ventennale per una molto più breve e transitoria
Redazione
Vibo Marina, il Comune mette sul tavolo il protocollo d’intesa per delocalizzare i depositi costieri e chiama Meridionale Petroli alla firma\n
Sistema integrato

Pizzo e Soriano insieme in un progetto di marketing territoriale che unisce mare ed entroterra montano del Vibonese

I due Comuni hanno partecipato in sinergia al bando regionale “Calabria Attrattiva” che punta alla realizzazione di itinerari turistici tra cultura, dolci tradizionali e mobilità sostenibile
Vincenzo Primerano
Pizzo e Soriano insieme in un progetto di marketing territoriale che unisce mare ed entroterra montano del Vibonese\n
Il report

Bollette, in Calabria nel 2025 spesi in media 1657 euro. Reggio la più cara per la luce, Catanzaro per il gas

La regione risulta essere la seconda in Italia dove si è speso meno per il gas. L'analisi è stata realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 19.000 utenze
Redazione Economia
Bollette, in Calabria nel 2025 spesi in media 1657 euro. Reggio la più cara per la luce, Catanzaro per il gas\n
Confronto sul cantiere

Vibo, parte il conto alla rovescia per salvare la Pasqua dei commercianti di via De Gasperi di nuovo chiusa

VIDEO | L’assessore Monteleone ha incontrato gli esercenti assicurando che i lavori finiranno entro il mese di marzo. Anche via Luigi Razza dovrebbe riaprire prima della data fatidica del 5 aprile. Ma l’esasperazione cresce: «Non ce la facciamo più, è un anno che va avanti così»
Cristina Iannuzzi
Vibo, parte il conto alla rovescia per salvare la Pasqua dei commercianti di via De Gasperi di nuovo chiusa\n
L’inaugurazione

Intitolata a Nazzareno Piperno la nuova sede dello Slai Cobas di Vibo. Il neo coordinatore Rosario Pisano: «Nessuno sarà mai come lui» 

A Piscopio è stata presentata la nuova casa del sindacato. Il presidente nazionale Massimino Dell’Orfano: «Ha incarnato passione e determinazione». Il consigliere Vito Pitaro: «Difensore dei diritti costituzionali senza colore politico»
Redazione
Intitolata a Nazzareno Piperno la nuova sede dello Slai Cobas di Vibo. Il neo\u00A0coordinatore Rosario Pisano:\u00A0«Nessuno sarà mai come lui»\u00A0\n
Nuova normativa

Non solo Tropea, dai cammini al rilancio dei borghi: la strategia della Calabria contro overtourism e stagionalità

La crescita del turismo lento apre nuove prospettive per la regione. I cammini possono generare micro-economie locali, creare un’offerta che vada oltre l’estate e rafforzare il legame tra comunità, paesaggio e identità culturale
Nicola Durante*
Non solo Tropea, dai cammini al rilancio dei borghi: la strategia della Calabria contro overtourism e stagionalità\n
L’intesa

Confindustria Vibo e Openjobmetis alleate per attrarre competenze e trattenere i giovani in provincia

Accordo tra l’associazione degli industriali e l’agenzia per il lavoro per favorire rientri, nuove opportunità occupazionali e sostegno alle Pmi. Colacchio: «Il capitale umano è la priorità». Totino: «Vicini a imprese e candidati con servizi mirati»
Redazione
Confindustria Vibo e Openjobmetis alleate per attrarre competenze e trattenere i giovani in provincia\n
L’avviso

Vibo, l’Ats cerca un esperto in comunicazione digitale: al via le candidature

La figura andrà a supportare, per 12 mesi, le attività progettuali portate avanti dall’equipe di professionisti del Centro per le famiglie di Vibo
G. D'A.
Vibo, l’Ats cerca un esperto in comunicazione digitale: al via le candidature\n
La procedura

Solo 19 comuni vibonesi ammessi ai ristori per i danni subiti dal ciclone Harry: ecco quali sono

Attiva la raccolta delle istanze per ottenere i contributi legati agli eventi meteo delle scorse settimane. Privati, attività produttive ed enti pubblici potranno presentare domanda tramite la piattaforma regionale dedicata. Le istruzioni su come fare
Redazione
Solo 19 comuni vibonesi ammessi ai ristori per i danni subiti dal ciclone Harry: ecco quali sono\n
Sguardo al futuro

Il Comune di Spilinga diventa sede Eurodesk, l’unica nel Vibonese: più opportunità per i giovani in ambito comunitario

L’amministrazione comunale parla di «risultato di grande rilievo per il territorio» e spiega quali sono le finalità dell’adesione alla rete ufficiale della Commissione europea dedicata all’informazione e all’orientamento dei ragazzi sui programmi e le opportunità promosse dall’Ue
Redazione
Il Comune di Spilinga diventa sede Eurodesk, l’unica nel Vibonese: più opportunità per i giovani in ambito comunitario\n
Ipotesi sventata

La Corte di Giustizia tributaria resta a Vibo, scongiurato il rischio chiusura

A darne notizia è il vicepresidente della Provincia Nico Console che loda «l’impegno e la dedizione sinergica degli ordini professionali e delle istituzioni politiche»
Redazione
La Corte di Giustizia tributaria resta a Vibo, scongiurato il rischio chiusura\n
Scuola

Talento, innovazione e responsabilità: all’Ite di Vibo il Festival dell’Economia tra lezioni e attività pratiche

Prosegue il percorso promosso nell’ambito del Polo tecnico-professionale con docenti universitari, imprenditori ed esperti. In programma laboratori, business game, marketing e comunicazione per rafforzare competenze e consapevolezza
Redazione
Talento, innovazione e responsabilità: all’Ite\u00A0di Vibo il Festival dell’Economia tra lezioni e attività pratiche\n
L’appello

Serbatoi Meridionale Petroli a Vibo Marina, l’alert di Italia Nostra: «C’è tempo solo fino al 21 febbraio per opporsi»

Per bloccare il rinnovo ventennale della concessione demaniale, il presidente della sezione vibonese Alessandro Causo Frezza suggerisce al sindaco Romeo di sfruttare la legge 241/90 che in questi casi offre la possibilità di ricorrere direttamente al presidente del Consiglio dei ministri
Redazione
Serbatoi Meridionale Petroli a Vibo Marina, l’alert di Italia Nostra: «C’è tempo solo fino al 21 febbraio per opporsi»\n
Nuove opportunità

Carabinieri, al via le domande per accedere al concorso: previsto il reclutamento di 898 allievi marescialli

È indirizzato ai ragazzi tra i 17 ed i 26 anni, desiderosi di mettersi al servizio della collettività. Scadenza il 19 marzo. Ecco i dettagli

Redazione
Carabinieri, al via le domande per accedere al concorso: previsto il reclutamento di 898 allievi marescialli
Eccellenze

Tonno in scatola, secondo Gambero Rosso i vibonesi Sardanelli e Callipo nella top 10 dei migliori sul mercato

La storica guida gastronomica stila una classifica basata su una degustazione alla cieca condotta da giornalisti di settore e chef. Ecco come si sono posizionati i prodotti calabresi
Redazione
Tonno in scatola, secondo Gambero Rosso i vibonesi Sardanelli e Callipo nella top 10 dei migliori sul mercato\n
Il punto

Agricoltori in assemblea a Vibo, sul tavolo la riforma della Politica agricola comune: «Nuovo accordo penalizzante»

Nel corso dell’incontro territoriale Cia sono state criticate le scelte dell’Unione europea e sono state chieste tutele per le aziende locali. Forte contrarietà verso l’uso dei terreni per impianti fotovoltaici
Agricoltori in assemblea a Vibo, sul tavolo la riforma della Politica agricola comune: «Nuovo accordo penalizzante»\n
Gap da colmare

In Calabria studenti scarsi in matematica, fino al 72,5% di insufficienze: a Crotone e Vibo il divario penalizza le ragazze

Nonostante le giovani mostrino capacità digitali superiori ai coetanei maschi, i dati Invalsi evidenziano un gap significativo in matematica. Investire sulle competenze numeriche è essenziale per colmare le disuguaglianze di genere. I dati dello studio Openpolis e Con i Bambini
Bruno Mirante
In Calabria studenti scarsi in matematica,\u00A0fino al 72,5% di insufficienze: a Crotone e Vibo il divario penalizza le ragazze\n
La decisione

Vibo Marina, l’Autorità portuale respinge l’ampliamento della concessione all’impresa di Cascasi impegnata nella realizzazione di un progetto da 27 milioni di euro

Parere negativo dell’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio: riduzione degli spazi di ormeggio, criticità per la sicurezza e interferenze con la pianificazione portuale alla base dello stop
Giuseppe Addesi
Vibo Marina, l’Autorità portuale respinge l’ampliamento della concessione all’impresa di Cascasi\u00A0impegnata nella\u00A0realizzazione di un progetto da 27 milioni di euro\n
Contraddizioni

Serbatoi a Vibo Marina, il paradosso: Comune unico ente a non far parte del Comitato di gestione dell’Autorità portuale

La legge prevede che nel direttivo entrino tutte le istituzioni locali che abbiano un diretto interesse. Ma l’Amministrazione comunale non ne fa parte e resta tagliato fuori dai processi decisionali anche se le questioni riguardano direttamente il suo territorio
Giuseppe Addesi
Serbatoi a Vibo Marina, il paradosso: Comune unico ente a non far parte del Comitato di gestione dell’Autorità portuale\n
L’appello

Maltempo in Calabria, la Uila-Uil incalza: «Servono interventi immediati e un piano strutturale di prevenzione»

Per il segretario regionale della sigla di categoria del comparto agricolo, Pasquale Barbalaco, «migliaia di lavoratori rischiano di perdere numerose giornate lavorative». E aggiunge: «è tempo di un ricambio generazionale tra gli addetti di Calabria Verde e Consorzi di bonifica»
Redazione Attualità
Maltempo in Calabria, la Uila-Uil incalza: «Servono interventi immediati e un piano strutturale di prevenzione»\n
