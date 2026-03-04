La ’nduja che conquista gli Usa: dal Vibonese a Chicago

I Tis del capoluogo chiedono trasparenza e risposte certe dopo il mancato pagamento delle ultime mensilità: «Questo stallo burocratico sta generando disagi economici che non possono più essere ignorati»
Nel territorio vibonese 769 vetture ogni mille residenti, oltre la media nazionale. Eppure negli ultimi dieci anni le attività di riparazione sono scese da 247 a 219 unità con un calo dell’11,3% a causa delle spese, della tecnologia e del mancato ricambio generazionale
VIDEO | Nel 2020 la sua azienda fu ridotta in cenere da un corto circuito. Oggi riapre i battenti con uno stabilimento nuovo di zecca costruito nello stesso luogo: «Non è stato facile, ma la nostra vita è qui»
Rafforzato in tutta Italia su indicazione del Governo il presidio di legalità per prevenire distorsioni del mercato e tutelare i consumatori. Le Fiamme gialle controlleranno prezzi, dinamiche commerciali e possibili irregolarità. Nel territorio vibonese il tema è già al centro dell’attenzione dopo il superamento dei due euro per il diesel
L’accordo per trasferire gli impianti dal waterfront coinvolge Ministero, Regione, Autorità portuale, Arsai e Corap. Il sindaco Enzo Romeo incassa l’ok di tutti e ora sollecita l’adesione da parte della azienda che dovrebbe rinunciare alla concessione ventennale per una molto più breve e transitoria
VIDEO | L’assessore Monteleone ha incontrato gli esercenti assicurando che i lavori finiranno entro il mese di marzo. Anche via Luigi Razza dovrebbe riaprire prima della data fatidica del 5 aprile. Ma l’esasperazione cresce: «Non ce la facciamo più, è un anno che va avanti così»
A Piscopio è stata presentata la nuova casa del sindacato. Il presidente nazionale Massimino Dell’Orfano: «Ha incarnato passione e determinazione». Il consigliere Vito Pitaro: «Difensore dei diritti costituzionali senza colore politico»
La crescita del turismo lento apre nuove prospettive per la regione. I cammini possono generare micro-economie locali, creare un’offerta che vada oltre l’estate e rafforzare il legame tra comunità, paesaggio e identità culturale
Accordo tra l’associazione degli industriali e l’agenzia per il lavoro per favorire rientri, nuove opportunità occupazionali e sostegno alle Pmi. Colacchio: «Il capitale umano è la priorità». Totino: «Vicini a imprese e candidati con servizi mirati»
Attiva la raccolta delle istanze per ottenere i contributi legati agli eventi meteo delle scorse settimane. Privati, attività produttive ed enti pubblici potranno presentare domanda tramite la piattaforma regionale dedicata. Le istruzioni su come fare
L’amministrazione comunale parla di «risultato di grande rilievo per il territorio» e spiega quali sono le finalità dell’adesione alla rete ufficiale della Commissione europea dedicata all’informazione e all’orientamento dei ragazzi sui programmi e le opportunità promosse dall’Ue
Prosegue il percorso promosso nell’ambito del Polo tecnico-professionale con docenti universitari, imprenditori ed esperti. In programma laboratori, business game, marketing e comunicazione per rafforzare competenze e consapevolezza
Per bloccare il rinnovo ventennale della concessione demaniale, il presidente della sezione vibonese Alessandro Causo Frezza suggerisce al sindaco Romeo di sfruttare la legge 241/90 che in questi casi offre la possibilità di ricorrere direttamente al presidente del Consiglio dei ministri
Nel corso dell’incontro territoriale Cia sono state criticate le scelte dell’Unione europea e sono state chieste tutele per le aziende locali. Forte contrarietà verso l’uso dei terreni per impianti fotovoltaici
Nonostante le giovani mostrino capacità digitali superiori ai coetanei maschi, i dati Invalsi evidenziano un gap significativo in matematica. Investire sulle competenze numeriche è essenziale per colmare le disuguaglianze di genere. I dati dello studio Openpolis e Con i Bambini
La legge prevede che nel direttivo entrino tutte le istituzioni locali che abbiano un diretto interesse. Ma l’Amministrazione comunale non ne fa parte e resta tagliato fuori dai processi decisionali anche se le questioni riguardano direttamente il suo territorio
Per il segretario regionale della sigla di categoria del comparto agricolo, Pasquale Barbalaco, «migliaia di lavoratori rischiano di perdere numerose giornate lavorative». E aggiunge: «è tempo di un ricambio generazionale tra gli addetti di Calabria Verde e Consorzi di bonifica»