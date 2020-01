Delitto Piccione, le rivelazioni di Mantella su un mistero lungo 27 anni – Video

Il pentito svela chi sarebbero stati mandanti ed esecutori dell’uccisione dell’imprenditore avvenuta a Vibo la sera di Carnevale del ‘93

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

È il 21 febbraio 1993, domenica di Carnevale. Filippo Piccione, 57 anni, geologo, padre di tre figli, parla con degli amici ad centinaio di metri da Piazza Municipio. Sopraggiungono due ragazzi in moto, si fermano: uno scende e lo uccide con tre colpi di pistola. Filippo Piccione era il fratello di Elisabetta, madre di Giancarlo Conocchiella, il dentista rapito dall’anonima sequestri il 18 aprile del 1991 e mai tornato a casa.



Il caso Piccione – come il rapimento e l’uccisione di Conocchiella, come decine di altri agguati, lupare bianche e sequestri di persona – resta un delitto impunito, almeno finora. Eppure, anche su questa vicenda risalente a 26 anni addietro e che rappresenta uno dei grandi misteri della storia di Vibo Valentia, l’inchiesta “Rinascita Scott”, grazie alle dichiarazioni dell’ex padrino emergente oggi pentito Andrea Mantella, getta un fascio di luce.



Racconta Mantella che all’epoca i due Carmelo Lo Bianco che comandavano in città – “Sicarro” e “Piccinni” (entrambi oggi deceduti) – intendevano incaricare lui e il sodale Francesco Scrugli. Alla fine – secondo il collaboratore di giustizia – in sua presenza affidarono il compito ad un loro nipote, «Salvatore Lo Bianco detto “U Gniccu”». Sarebbe stato lui a sparare e a uccidere Piccione. A guidare la moto – dice Mantella – Nicola Lo Bianco, il figlio del boss Carmelo “Sicarro” poi vittima della lupara bianca. Dagli atti di “Rinascita Scott” non si ricava il movente ma «che le cose siano andate così mi è stato riferito proprio da Salvatore Lo Bianco e da Nicola Lo Bianco», svela Mantella ai pm della Dda di Catanzaro l’8 giugno del 2016.



Titolare di uno studio che si occupava di relazioni geognostiche e di un’azienda che scavava pozzi artesiani, Piccione aveva subito il taglio di numerose piante d’ulivo circa un anno prima. Oggi, anche la sua morte – qualora fosse riscontrato il narrato di Mantella – potrebbe conoscere verità. D’altronde, a nessuno dei Lo Bianco citati da Mantella, ed in particolare all’unico ancora in vita, Salvatore “U Gniccu” ovvero colui che accusa essere l’esecutore materiale, è stato mai contestato l’omicidio Piccione. Neppure tra i capi d’imputazione di “Rinascita Scott”.

Informazione pubblicitaria

LEGGI ANCHE: “Rinascita-Scott”: Giamborino e le minacce al neurologo Consoli

‘Ndrangheta: le estorsioni a Vibo ed il delfino morto per Patania

“Rinascita”: le accuse di Mantella agli imprenditori Restuccia

Clan e politica a Pizzo: i legami fra Gianluca Callipo e Pino Evalto

“Rinascita”: nei guai la compagna di un carabiniere e un maresciallo della Finanza

Inchiesta “Rinascita”: un locale di ‘ndrangheta nel carcere di Vibo

‘Ndrangheta, operazione Rinascita: tutti i nomi dei 416 indagati

“Rinascita”: il Riesame annulla tre ordinanze di custodia cautelare

“Rinascita”: Giuseppe Mangone ed i legami politici a Mileto

“Rinascita”: lo sconto al ristorante per gli sposi in elicottero di Nicotera

‘Ndrangheta: una nuova testimone di giustizia “inchioda” il clan di Zungri

Operazione “Rinascita”: le mani dei clan sul 501 Hotel di Vibo

“Rinascita”: il “Sistema Vibo” nel patto fra clan, massoneria e malaffare

Polizia Municipale a Vibo e “mazzette”, la figura del comandante Nesci – Video

“Rinascita”: i legami fra il Comune di Zungri ed il clan Accorinti

Rinascita: le infiltrazioni dei clan sul Comune di Vibo

“Rinascita”: i lavori pubblici a Vibo “manovrati” da Giamborino ed Adamo

“Rinascita”: fra gli arrestati per mafia anche l’ex sindaco di Nicotera

‘Ndrangheta: “Rinascita”, il clan Mancuso e gli imprenditori arrestati

Ndrangheta e arresti: sospesi sindaco di Pizzo e consigliere di Vibo

Corruzione: tutte le accuse al comandante dei vigili di Vibo Filippo Nesci

‘Ndrangheta, il locale di Vibo e le tre ‘ndrine che si dividono la città

L’inchiesta Rinascita e il Comune di Pizzo, ecco tutte le accuse

Operazione Rinascita, veterinaria dirigente Asp di Vibo fra gli arrestati

“Rinascita”: tre gli impiegati del Tribunale di Vibo indagati

“Rinascita”: arrestato anche il collaboratore vibonese Giuseppe Scriva