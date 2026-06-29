L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta

VIDEO | L’assessore comunale alla Manutenzione spiega che si va lentamente verso la normalizzazione ma restano disagi in alcuni quartieri e nelle frazioni: «Rete a pezzi, aggiusti da una parte e si rompe da un’altra»
Strade dissestate, rallentamenti e disagi quotidiani nel popoloso quartiere. Il consigliere d'opposizione Giuseppe Cutrullà denuncia ritardi e scarsa vigilanza sui cantieri. L'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone replica: «Interventi complessi, ma siamo vicini al completamento»
La competizione Next Gen 2026 riservata ai ciclisti Under 23 e tenutasi il 14 giugno scorso ha imposto un’accelerazione nella manutenzione della rete viaria. E riparte la classica battuta: «Speriamo passi spesso...»
Il maga panfilo del diplomatico statunitense ha fatto ingresso questa mattina nello scalo vibonese. L’approdo alla Banchina Fiume segna una delle tappe del tour celebrativo per i 250 anni dell’Indipendenza americana. Scattate le misure di sicurezza
Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
Dopo anni trascorsi nell'ombra, il vertice dell'omonima cosca è stato catturato in un ristorante di Madrid. Un'operazione internazionale che ha ricostruito la rete di protezione e gli spostamenti tra l'Italia e la Spagna. “Don Mico” era irreperibile dal 2022
VIDEO | Il suo lussuosissimo mega yacht da quasi mezzo miliardo di euro arriverà questa notte. Prevista anche una visita allo stabilimento del gruppo statunitense Backer Hughes. L’iniziativa accende l’attenzione sullo scalo vibonese, ma anche il dibattito tra entusiasmo istituzionale e scetticismo social
Dopo il rogo nell’area dell’ex Sir, i tecnici dell'agenzia installeranno campionatori ad alto volume per verificare l'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione. I risultati saranno resi pubblici
La segnalazione alla polizia di una cittadina che ha sentito i colpi e poi ha trovato un volatile morto. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto l’arma e le relative munizioni
VIDEO | L’ultimo saluto al commerciante morto in un incidente mentre andava a lavoro: la famiglia ringrazia colleghi e associazioni per la presenza costante nei giorni di dolore e l’amministrazione comunale per il lutto cittadino. Un corteo di furgoni ha accompagnato il ricordo del 53enne fino al suo banco del mercato
VIDEO | La decisione è stata presa dopo il confronto con Prefettura e Questura: la visita diplomatica richiederà un imponente dispositivo di sicurezza. Confermati programma e artisti della manifestazione in programma su Via Emilia
L’uomo di circa cinquant’anni ha riportato un trauma cranico e fratture multiple. La zona impervia ha impedito l’accesso diretto al 118. Decisivo l’intervento coordinato con i Vigili del fuoco di Ricadi
VIDEO - In occasione della cerimonia che si è svolta nella caserma Vizzarri di Vibo Marina, il comandante provinciale delle Fiamme gialle tira le fila di un anno di attività ed elogia i «finanziari di terra, mare ed aria»
L’Autorità portuale ha predisposto il dispositivo per la visita istituzionale di Tilman J. Fertitta: alla Banchina Fiume previsti 110 metri di transenne, area di sicurezza, accessi regolati e 90 stalli tra zona interna ed esterna
In totale 5 aziende controllate tra aree costiere e zone montane della provincia di Vibo: in tutte violazioni di legge più o meno gravi. Cinque lavoratori completamente invisibili. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.
Bandiere a mezz’asta e l’invito alle attività commerciali e produttive a sospendere le attività in occasione dei funerali di Salvatore Cavallaro, che si terranno venerdì pomeriggio in Cattadrale. Il sindaco: «Uomo onesto e laborioso che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e alla solidarietà»
Il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia. Nel corso di un controllo i carabinieri insieme al Nucleo Forestale hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti speciali depositati direttamente sul suolo in assenza delle previste autorizzazioni