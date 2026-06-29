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Cronaca

L'arrivo a Vibo Marina del mega yacht dell'ambasciatore Usa Fertitta

29 giugno, 2026
ULTIMA ORA
L’intervista

Crisi idrica a Vibo, battaglia all’ultimo tubo ma ancora non è vinta: Colelli fa il punto dopo settimane di rotture e blocchi a ripetizione

VIDEO | L’assessore comunale alla Manutenzione spiega che si va lentamente verso la normalizzazione ma restano disagi in alcuni quartieri e nelle frazioni: «Rete a pezzi, aggiusti da una parte e si rompe da un’altra»
Cristina Iannuzzi
Crisi idrica a Vibo, battaglia all’ultimo tubo ma ancora non è vinta: Colelli fa il punto dopo settimane di rotture e blocchi a ripetizione\n
Lavori in corso

Cancello Rosso ostaggio dei cantieri, esplode la protesta dei residenti. Il Comune di Vibo: «Siamo quasi alla fine»

Strade dissestate, rallentamenti e disagi quotidiani nel popoloso quartiere. Il consigliere d'opposizione Giuseppe Cutrullà denuncia ritardi e scarsa vigilanza sui cantieri. L'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone replica: «Interventi complessi, ma siamo vicini al completamento»
Cristina Iannuzzi
Cancello Rosso ostaggio dei cantieri, esplode la protesta dei residenti. Il Comune di Vibo: «Siamo quasi alla fine»\n
Per grazia ricevuta

Il Giro d’Italia “regala” ai vibonesi 67mila euro di lavori stradali: ecco quanto ha speso il Comune per ospitare la gara

La competizione Next Gen 2026 riservata ai ciclisti Under 23 e tenutasi il 14 giugno scorso ha imposto un’accelerazione nella manutenzione della rete viaria. E riparte la classica battuta: «Speriamo passi spesso...»
E.D.G.
Il Giro d’Italia “regala” ai vibonesi 67mila euro di lavori stradali: ecco quanto ha speso il Comune per ospitare la gara\n
Ribalta internazionale

Il Boardwalk entra nel porto di Vibo Marina: arrivato lo yacht dell’ambasciatore Usa Fertitta - FOTO e VIDEO

Il maga panfilo del diplomatico statunitense ha fatto ingresso questa mattina nello scalo vibonese. L’approdo alla Banchina Fiume segna una delle tappe del tour celebrativo per i 250 anni dell’Indipendenza americana. Scattate le misure di sicurezza
Redazione
Il Boardwalk entra nel porto di Vibo Marina: arrivato lo yacht dell’ambasciatore Usa Fertitta -\u00A0FOTO e VIDEO\n

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26 giugno 2026
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Vibo, Cancello Rosso ostaggio dei cantieri

25 giugno 2026
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Cantieri fuori legge, la denuncia della Cgil

26 giugno 2026
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Politica

Guerra social sulla fine del commissariamento

26 giugno 2026
Ore 12:11
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il fatto

Tragico incidente all’alba nel comune di Squillace: Samuele perde la vita a 20 anni 

Il giovane, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello schianto
Redazione
Tragico incidente all’alba nel comune di Squillace: Samuele perde la vita\u00A0a 20 anni\u00A0\n
Ancora una tragedia

Scontro tra un’auto e un camion sulla Statale 106 a Pietrapaola: muore un giovane di Mirto Crosia, due feriti

Violento l’impatto tra la Fiat Multipla e il mezzo pesante avvenuto nella notte. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte
Matteo Lauria
Scacco matto

’Ndrangheta, il boss tradito dai viaggi della famiglia a Madrid: così è finita la latitanza di Domenico Paviglianiti

Dopo anni trascorsi nell'ombra, il vertice dell'omonima cosca è stato catturato in un ristorante di Madrid. Un'operazione internazionale che ha ricostruito la rete di protezione e gli spostamenti tra l'Italia e la Spagna. “Don Mico” era irreperibile dal 2022
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, il boss\u00A0tradito dai viaggi della famiglia a Madrid: così è finita la latitanza di Domenico Paviglianiti\n
Tappa calabrese

Vibo Marina attende l’ambasciatore Usa Fertitta tra le invettive dei leoni da tastiera e le ambizioni di rilancio del porto

VIDEO | Il suo lussuosissimo mega yacht da quasi mezzo miliardo di euro arriverà questa notte. Prevista anche una visita allo stabilimento del gruppo statunitense Backer Hughes. L’iniziativa accende l’attenzione sullo scalo vibonese, ma anche il dibattito tra entusiasmo istituzionale e scetticismo social
Giuseppe Addesi
Vibo Marina attende l’ambasciatore Usa Fertitta tra le invettive dei leoni da tastiera e le ambizioni di rilancio del porto\n
In fiamme

Vasto incendio in un impianto di raccolta pneumatici a Lamezia: Arpacal al lavoro per monitorare la qualità dell’aria – VIDEO

Dopo il rogo nell’area dell’ex Sir, i tecnici dell'agenzia installeranno campionatori ad alto volume per verificare l'eventuale presenza di sostanze prodotte dalla combustione. I risultati saranno resi pubblici
Redazione
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Dalla Questura

Vibo, prende a fucilate gli uccelli sul balcone della vicina: denunciato un uomo, sequestrata una carabina ad aria compressa

La segnalazione alla polizia di una cittadina che ha sentito i colpi e poi ha trovato un volatile morto. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto l’arma e le relative munizioni
Redazione
Vibo, prende a fucilate gli uccelli sul balcone della vicina:\u00A0denunciato un uomo, sequestrata una carabina ad aria compressa\n
Incidente mortale

Cutro, muore a 18 anni schiantandosi contro un albero: guidava col foglio rosa. Due giovani feriti

Salvatore Lukanov perde il controllo della Golf e va a sbattere contro un'acacia. L'impatto è devastante: il giovane muore sul colpo. Il diciottenne non aveva ancora conseguito la patente
Redazione Cronaca
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I funerali

Commercianti da tutta la Calabria a Nicotera per l’addio a Salvatore Cavallaro, la famiglia: «Avete pianto insieme a noi»

VIDEO | L’ultimo saluto al commerciante morto in un incidente mentre andava a lavoro: la famiglia ringrazia colleghi e associazioni per la presenza costante nei giorni di dolore e l’amministrazione comunale per il lutto cittadino. Un corteo di furgoni ha accompagnato il ricordo del 53enne fino al suo banco del mercato
Francesca Giofrè
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L’allarme

Basole "ballerine" (e pericolose) a Vibo Marina: gomme squarciate e automobilisti arrabbiati

Numerose segnalazioni per le lastre di pietra che si sollevano al passaggio delle auto. Danni ai veicoli, timori per i motociclisti e richieste di un intervento immediato al Comune
C. I.
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Il meteo

Caldo in aumento nel Vibonese: nel weekend temperature fino a 34 gradi ma nel resto della Calabria va peggio

L'anticiclone africano si rafforza sulla regione. Temperature in aumento soprattutto nelle aree interne del Cosentino dove si sfioreranno i 40 gradi
Salvatore Lia
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L’evento

L'arrivo dell'ambasciatore Usa fa slittare il Light Fest: l'evento di Vibo Marina rinviato al 12 luglio

VIDEO | La decisione è stata presa dopo il confronto con Prefettura e Questura: la visita diplomatica richiederà un imponente dispositivo di sicurezza. Confermati programma e artisti della manifestazione in programma su Via Emilia
C. I.
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La sentenza

Tentato omicidio dell’imprenditore Inzitari, assolto il vibonese Michelangelo Tripodi: la Procura aveva chiesto 18 anni

Il Tribunale collegiale di Castrovillari assolve il 48enne di Vibo Valentia e condanna Francesco Candiloro per l'agguato armato del 2017 davanti a un centro commerciale di Corigliano-Rossano
Redazione
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Salvataggio

Santa Domenica, scivola dalla scogliera e resta ferito: soccorso via mare dalla Guardia Costiera

L’uomo di circa cinquant’anni ha riportato un trauma cranico e fratture multiple. La zona impervia ha impedito l’accesso diretto al 118. Decisivo l’intervento coordinato con i Vigili del fuoco di Ricadi
Redazione
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Fermato

In auto con 22 chili di cocaina, un arresto della Finanza allo svincolo autostradale di Tarsia

La sostanza stupefacente in 20 panetti avvolti in cellophane. Una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre 5 milioni di euro
Redazione Cronaca
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La cerimonia

Anniversario della Guardia di finanza, il colonnello Bua traccia il suo bilancio: «Impegno costante su reati tributari e capitali illeciti»

VIDEO - In occasione della cerimonia che si è svolta nella caserma Vizzarri di Vibo Marina, il comandante provinciale delle Fiamme gialle tira le fila di un anno di attività ed elogia i «finanziari di terra, mare ed aria»
Stefano Mandarano
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I preparativi

Ambasciatore Usa a Vibo Marina, il porto si blinda per l’arrivo del Boardwalk: varchi controllati e banchina interdetta, ecco cosa cambia

L’Autorità portuale ha predisposto il dispositivo per la visita istituzionale di Tilman J. Fertitta: alla Banchina Fiume previsti 110 metri di transenne, area di sicurezza, accessi regolati e 90 stalli tra zona interna ed esterna
Redazione
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Intervento provvidenziale

Tenta di lanciarsi sotto un Frecciarossa alla stazione di Vibo-Pizzo, salvata da un agente di polizia fuori servizio

L’intervento provvidenziale del poliziotto e di suo fratello hanno evitato il peggio proprio mentre il treno Alta velocità Reggio-Torino stava per travolgere la donna
Stefano Mandarano
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Dall’Arma

Lavoro nero, sospese quattro aziende del Vibonese: su 21 lavoratori controllati 13 erano irregolari, sanzioni per 30mila euro

In totale 5 aziende controllate tra aree costiere e zone montane della provincia di Vibo: in tutte violazioni di legge più o meno gravi. Cinque lavoratori completamente invisibili. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.
Redazione
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L’ultimo saluto

Nicotera si ferma per omaggiare il commerciante morto in un incidente mentre andava a lavoro: proclamato il lutto cittadino

Bandiere a mezz’asta e l’invito alle attività commerciali e produttive a sospendere le attività in occasione dei funerali di Salvatore Cavallaro, che si terranno venerdì pomeriggio in Cattadrale. Il sindaco: «Uomo onesto e laborioso che ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e alla solidarietà»
Francesca Giofrè
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Scattano i sigilli

Gestione illecita di rifiuti e inquinamento, a Porto Salvo i carabinieri sequestrano un’area di 5mila mq a un’attività commerciale

Il titolare è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Vibo Valentia. Nel corso di un controllo i carabinieri insieme al Nucleo Forestale hanno rinvenuto ingenti quantitativi di rifiuti speciali depositati direttamente sul suolo in assenza delle previste autorizzazioni
Redazione
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Fondi pubblici

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