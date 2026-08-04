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Eventi
4 agosto, 2026
ULTIMA ORA
Eventi

Il Valentianum apre le porte ai talenti del pianoforte: torna il Festival firmato Musikè

Quattro appuntamenti dedicati alla musica classica con protagonisti affermati interpreti e giovani promesse provenienti da tutta Italia e dall'estero
Redazione
Il Valentianum apre le porte ai talenti del pianoforte: torna il Festival firmato Musikè\n
Eventi

Filadelfia, Piazza Serrao si riempie per gli “Ottant’anni della Repubblica in musica”: applausi per il maestro Fulvio Creux

Una serata tra storia e musica con l’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli” e 22 giovani allievi under 16. Sul palco anche Maria Tramontana e Benedetta La Rosa, in un viaggio dal Risorgimento alla Repubblica
Redazione
Filadelfia, Piazza Serrao si riempie per gli “Ottant’anni della Repubblica in musica”: applausi per il maestro Fulvio Creux\n
Eventi

Il pianoforte protagonista al Valentianum con “Note in bianco e nero”: quattro giorni tra grandi maestri e giovani talenti

Da Bach a Chopin fino al repertorio sudamericano, il festival pianistico organizzato dall’Accademia d’Arte Musikè propone quattro appuntamenti con interpreti affermati e le nuove promesse della Scuola pianistica curata da Giorgia Alessandra Brustia
Redazione
Il pianoforte protagonista al Valentianum con “Note in bianco e nero”: quattro giorni tra grandi maestri e giovani talenti\n
Eventi

Estate del Brigante, a Serra San Bruno torna la rassegna tra cultura, musica e impegno sociale

Dal 2 al 21 agosto il centro storico ospita incontri con scrittori, concerti, dibattiti, laboratori per bambini e una raccolta fondi per l'ospedale Saint Joseph di Bogou. Tra gli ospiti Gioacchino Criaco
Redazione
Estate del Brigante, a Serra San Bruno torna la rassegna tra cultura, musica e impegno sociale\n

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Economia e Lavoro

Il caro carburanti mette in ginocchio la Calabria

2 agosto 2026
Ore 12:00
Il caro carburanti mette in ginocchio la Calabria
Eventi

Nicotera, il prefetto Franco Gabrielli presenta il libro “Contro la paura”: il manifesto per una sicurezza democratica

L'appuntamento culturale si terrà nella suggestiva cornice di largo Roberto il Guiscardo, dietro al Castello. L'evento offre ai cittadini un'alternativa concreta per ridefinire il rapporto tra ordine pubblico e democrazia
Redazione
Nicotera, il prefetto Franco Gabrielli presenta il libro “Contro la paura”: il manifesto per una sicurezza democratica\n
Eventi

Briatico, al via Un’estate d’aMARE: folklore, street food e grandi nomi pronti ad animare la cittadina costiera

Un calendario ricco di appuntamenti che unisce cultura e intrattenimento sul lungomare, culminando con la "Serata d'onore" di Michele Placido il 20 agosto.
Redazione
Briatico, al via Un’estate d’aMARE: folklore, street food e grandi nomi pronti ad animare la cittadina costiera\n
Eventi

I bracciali miracolosi, a Limbadi la commedia in vernacolo della compagnia “Chisti Simu”

Il primo agosto l'anfiteatro cittadino ospita lo spettacolo scritto da Roberto Mandica con la regia di Stefano D’Apa, un evento imperdibile che apre la vigilia della festa patronale
Redazione
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Eventi

Filadelfia, Cico Fest chiude con “DOORS”: clown, oggetti e immaginazione per l’ultima serata

La Compagnia del Buco porta in scena lo spettacolo premiato a livello nazionale, interpretato da Luca Macca e Simone Vaccari. L’ingresso è gratuito
Redazione
Filadelfia, Cico Fest chiude con “DOORS”: clown, oggetti e immaginazione per l’ultima serata\n
Eventi

Soriano Calabro si prepara a brillare: torna il Festival "Arte, Sapori e Musica" tra le caratteristiche vie del paese

L'8 agosto il borgo vibonese ospita la nuova edizione dell'evento simbolo dell'estate: un viaggio unico tra enogastronomia, bellezza storica e tradizioni locali
Vincenzo Primerano
Soriano Calabro si prepara a brillare: torna il Festival \"Arte, Sapori e Musica\" tra le caratteristiche vie del paese\n
Eventi

Filadelfia, un secolo di note nel nome di Giuseppe Gugliotta: la banda celebra il maestro che ha formato generazioni

Il concerto del 1° agosto organizzato dall’associazione musicale “Paolo Serrao” rende omaggio al fondatore del complesso cittadino con alcuni suoi brani storici, prima di dare spazio a un repertorio vario e moderno
Redazione
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Eventi

Capistrano, quindici giorni di eventi tra cultura, arte e spettacolo: arriva Enzo Salvi per il Premio Renoir

Il borgo delle Serre si anima con concerti, iniziative culturali e il contest fotografico di Maria Mesiano. Il 6 agosto sarà ospite il celebre attore: «Un appuntamento di caratura nazionale»
Redazione
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Eventi

Al via il primo American Street Food Festival: a Vibo Marina due serate all’insegna dei sapori a stelle e strisce

Via Emilia si trasformerà in un villaggio dedicato alla cucina statunitense con stand gastronomici, dj set e spettacoli. Soriano: «Un appuntamento per valorizzare il territorio e animare il tessuto commerciale». Appuntamento il 31 luglio e il 1°agosto
Redazione
Al via il primo American Street Food Festival: a Vibo Marina\u00A0due serate all’insegna dei sapori a stelle e strisce
Eventi

Ricadi ritrova Capo Arte Teatro: dopo 15 anni il festival riaccende Torre Marrana nel segno dell’amore

Al via il 4 agosto, il cartellone propone sette appuntamenti tra teatro, danza e musica con artisti di rilievo nazionale. Il direttore artistico Andrea Naso: «Torniamo dove tutto è iniziato, con il nostro amore per il territorio»
Redazione
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Filadelfia celebra gli 80 anni della Repubblica con la grande musica: sul podio il maestro Fulvio Creux

Oltre venti musicisti under 16 saliranno sul palco accanto a professionisti e ospiti d'eccezione in una serata che unisce memoria, cultura e formazione musicale
Redazione
Filadelfia celebra gli 80 anni della Repubblica con la grande musica: sul podio il maestro Fulvio Creux\n
Eventi

Santa Domenica di Ricadi a ritmo di rock: la Tatanka porta in piazza i suoi talenti

Due ore di musica per il concerto di fine anno della scuola diretta da Filippo Accorinti. Sul palco allievi di ogni età, musicisti, danza e la partecipazione speciale della cantante tropeana Demetra
Santa Domenica di Ricadi a ritmo di rock: la Tatanka porta in piazza i suoi talenti\n
Eventi

Gli Eiffel 65 fanno tappa in Calabria: il 4 agosto a Zungri il live del tour estivo 

Maury e Jeffrey porteranno nel Vibonese uno spettacolo che ripercorre oltre 25 anni di carriera, tra Blue (Da Ba Dee), i grandi successi e i brani più recenti
Redazione
Gli Eiffel 65 fanno tappa in Calabria: il 4 agosto a Zungri\u00A0il live del tour estivo\u00A0\n\n\n
Eventi

Filadelfia, il Cico Festival entra nel vivo: un laboratorio partecipativo sull’arte del clown in apertura della terza giornata

La terza giornata della rassegna trasforma il centro cittadino in un grande palcoscenico con laboratori, performance tra musica dal vivo e acrobazie e uno spettacolo finale che unisce teatro, circo e grandi classici della musica reinterpretati con strumenti insoliti
Redazione
Filadelfia, il Cico Festival entra nel vivo: un laboratorio partecipativo sull’arte del clown in apertura della terza giornata\n
Eventi

Vibo Valentia presenta il cartellone di agosto: da Carl Brave ai festival, un mese di eventi tra musica, cultura e sapori

Manifestazioni storiche, nuove iniziative e spettacoli animeranno il capoluogo e le frazioni. L'assessore Soriano: «Programmazione realizzata solo con fondi comunali, auspichiamo maggiore attenzione dalla Regione»
Vibo Valentia presenta il cartellone di agosto: da Carl Brave ai festival, un mese di eventi tra musica, cultura e sapori\n
Eventi

Gerocarne, un agosto tutto da vivere: pronto il ricco calendario degli eventi estivi

Tra tradizioni religiose, carnevale estivo, festa della birra e iniziative per bambini, l'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Vivona presenta un programma pensato per la comunità e i rientri estivi
Vincenzo Primerano
Gerocarne, un agosto tutto da vivere: pronto il ricco calendario degli eventi estivi\n\n\n
Eventi

Nardodipace si prepara a "La FERA 2026": tre giorni di eventi tra cultura, innovazione e spettacolo. Ecco il programma

Dal 31 luglio al 2 agosto, nella piazza centrale del paese delle Serre Vibonesi, si terranno oltre 20 stand espositivi, incontri, workshop, presentazioni di libri, spettacoli e dibattiti, tutti a ingresso gratuito
Nardodipace si prepara a \"La FERA 2026\": tre giorni di eventi tra cultura, innovazione e spettacolo. Ecco il programma\n
Eventi

Rock e batterie, a Santa Domenica di Ricadi il concerto della Tatanka Drums School

Tutto pronto per il saggio di chiusura dell’anno accademico dalla scuola di musica diretta da Filippo Accorinti. Sul palco musica pop-rock, danza e la cantante tropeana Demetra
Redazione
Rock e batterie, a Santa Domenica di Ricadi il concerto della Tatanka Drums School\n
Eventi

“Visioni DiWine” 2026, a Filadelfia l’evento dell’estate tra vino, arte, musica e teatro sotto le stelle

Il 31 luglio il centro storico diventa un palcoscenico a cielo aperto: degustazioni, spettacoli, pittura dal vivo e un percorso tra piazze e sagrati
Ilaria Barbalace
“Visioni DiWine” 2026, a Filadelfia l’evento dell’estate tra vino, arte, musica e teatro sotto le stelle\n
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I Nomadi a San Nicola de Legistis: la piccola frazione di Limbadi pronta ad accogliere migliaia di fan

La III Sagra dello Stocco punta al grande evento con la band di Beppe Carletti sul palco. Una comunità di cento abitanti sfida i numeri con una macchina organizzativa pronta alla grande festa: appuntamento domenica 26 luglio
Redazione
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“Il Diritto del calice”, conclusa la prima edizione tra formazione giuridica e cultura del vino

Il progetto promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia ha approfondito il valore della parola nel processo e le tecniche del racconto 
Redazione
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Zungri si ferma dopo la morte del 27enne Carmelo Purita: sospese le manifestazioni civili della festa patronale

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Scomparsa Fortunato Solano, trovati documenti e portafoglio del 56enne di Mileto: erano nei pressi di un McDonald’s di Napoli