Il Valentianum apre le porte ai talenti del pianoforte: torna il Festival firmato Musikè

Una serata tra storia e musica con l’Orchestra di Fiati “Giovanni Gemelli” e 22 giovani allievi under 16. Sul palco anche Maria Tramontana e Benedetta La Rosa, in un viaggio dal Risorgimento alla Repubblica
Da Bach a Chopin fino al repertorio sudamericano, il festival pianistico organizzato dall’Accademia d’Arte Musikè propone quattro appuntamenti con interpreti affermati e le nuove promesse della Scuola pianistica curata da Giorgia Alessandra Brustia
Dal 2 al 21 agosto il centro storico ospita incontri con scrittori, concerti, dibattiti, laboratori per bambini e una raccolta fondi per l'ospedale Saint Joseph di Bogou. Tra gli ospiti Gioacchino Criaco
L'appuntamento culturale si terrà nella suggestiva cornice di largo Roberto il Guiscardo, dietro al Castello. L'evento offre ai cittadini un'alternativa concreta per ridefinire il rapporto tra ordine pubblico e democrazia
Il concerto del 1° agosto organizzato dall’associazione musicale “Paolo Serrao” rende omaggio al fondatore del complesso cittadino con alcuni suoi brani storici, prima di dare spazio a un repertorio vario e moderno
Via Emilia si trasformerà in un villaggio dedicato alla cucina statunitense con stand gastronomici, dj set e spettacoli. Soriano: «Un appuntamento per valorizzare il territorio e animare il tessuto commerciale». Appuntamento il 31 luglio e il 1°agosto
Al via il 4 agosto, il cartellone propone sette appuntamenti tra teatro, danza e musica con artisti di rilievo nazionale. Il direttore artistico Andrea Naso: «Torniamo dove tutto è iniziato, con il nostro amore per il territorio»
La terza giornata della rassegna trasforma il centro cittadino in un grande palcoscenico con laboratori, performance tra musica dal vivo e acrobazie e uno spettacolo finale che unisce teatro, circo e grandi classici della musica reinterpretati con strumenti insoliti
Manifestazioni storiche, nuove iniziative e spettacoli animeranno il capoluogo e le frazioni. L'assessore Soriano: «Programmazione realizzata solo con fondi comunali, auspichiamo maggiore attenzione dalla Regione»
Tra tradizioni religiose, carnevale estivo, festa della birra e iniziative per bambini, l'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Vivona presenta un programma pensato per la comunità e i rientri estivi
Dal 31 luglio al 2 agosto, nella piazza centrale del paese delle Serre Vibonesi, si terranno oltre 20 stand espositivi, incontri, workshop, presentazioni di libri, spettacoli e dibattiti, tutti a ingresso gratuito
La III Sagra dello Stocco punta al grande evento con la band di Beppe Carletti sul palco. Una comunità di cento abitanti sfida i numeri con una macchina organizzativa pronta alla grande festa: appuntamento domenica 26 luglio