Serra San Bruno, la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale in piazza

Organizzata per il sesto anno consecutivo, la suggestiva cerimonia ha richiamato tante persone conferendo al principale centro montano vibonese la tipica atmosfera natalizia. L’abete donato da Calabria Verde
Via libera al protocollo d’intesa tra la Commissione straordinaria e la Pro Loco per un ricco calendario di eventi da 27mila euro in piazza Ercole. Per garantire maggiore sicurezza tutti i permessi di accesso sono stati temporaneamente revocati
Le iniziative promosse dal Comune in sinergia con le associazioni e gli imprenditori locali. Il sindaco Barillari: «La varietà degli eventi dimostra che lavorando insieme possiamo costruire un futuro di bellezza e partecipazione»
Dai valzer viennesi del “concerto aperitivo” ai lirismi romantici di “Piano Time”: il 2 dicembre Palazzo Santa Chiara diventa teatro di due eventi che uniscono giovani talenti calabresi ed eccellenze della scena cameristica nazionale
Tornano la Via dei Presepi e il concerto di capodanno in piazza. Poi tutta una serie di appuntamenti tra i quali dominano i canti natalizi, le rappresentazioni della Natività, zeppolate e iniziative per i più piccoli
Una raccolta di poesie attraverso li quali l’autore racconta il suo progressivo avvicinamento alla fede: «L'uomo non arriva alla sua unità se non cresce nelle sue metà, ovvero quella materiale e quella spirituale»
L’appuntamento firmato Dracma è per sabato 29 con un racconto sospeso tra anni ’90 e contemporaneità, che mescola anche concerto e ironia, ispirato alla celebre vicenda che diede origine all’effetto Dunning-Kruger
Il debutto è avvenuto ieri all’Auditorium comunale. L’iniziativa promossa da Dracma – Centro di produzione teatrale porta in scena fiabe, marionette, classici riscritti e piccole magie per avvicinare i più piccoli al mondo del palcoscenico
Domenica 30 novembre a Palazzo Gagliardi l’appuntamento promosso dall’associazione Le foglie di Dafne e patrocinato dal Comune con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul contrasto alla violenza di genere
La sedicesima edizione dell’evento culturale promosso dall’Associazione Familia De Rubro Monte si terrà alle ore 17:30 nella Sala consiliare. L’evento unirà arte, cultura e tradizione in un momento di condivisione aperto alla cittadinanza