Eventi
Serra San Bruno, la cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale in piazza
9 dicembre, 2025
Serra San Bruno · natale 2025
Eventi

Il ritorno dell’Impresario delle Smirne: la versione di Lerici con Savoia e Bianco arriva a Vibo Valentia

La celebre commedia goldoniana, rivisitata nella prima metà del Novecento dal regista Carlo Emilio Lerici, sarà in scena il 12 dicembre al Cine Teatro Moderno
Redazione
Il ritorno dell’Impresario delle Smirne: la versione di Lerici con Savoia e Bianco arriva a Vibo Valentia\n
Eventi

Serra illumina il Natale con la cerimonia dell’accensione dell’Albero in piazza – FOTO e VIDEO

Organizzata per il sesto anno consecutivo, la suggestiva cerimonia ha richiamato tante persone conferendo al principale centro montano vibonese la tipica atmosfera natalizia. L’abete donato da Calabria Verde
Redazione
Serra illumina il Natale con la cerimonia dell’accensione dell’Albero in piazza – FOTO e VIDEO\n
Eventi

Limbadi, contrada San Nicola de Legistis celebra il “Mese del Fanciullo”

La manifestazione si apre oggi con la ricorrenza del santo protettore dei bambini e vede la partecipazione del regista Maverick Lo Bianco
Redazione
Limbadi, contrada\u00A0San Nicola de Legistis celebra il “Mese del Fanciullo”\n
Eventi

Natale a Soriano, la Pro Loco SorianIdea e il Comune stilano il calendario degli eventi: si parte il 14 dicembre 

Presentato il programma che allieterà le feste fino all’Epifania: la sagra del Torrone, i Presepi Rionali, il pranzo di inizio anno e tante altre manifestazioni 
Vincenzo Primerano
Natale a Soriano, la Pro Loco SorianIdea e il Comune\u00A0stilano il calendario degli eventi: si parte il 14 dicembre\u00A0\n

Sanità

Pitaro: «Niente passerelle, io lavoro sulla sanità»

9 dicembre 2025
Ore 20:25
Ambiente

Campi boa, siglata convenzione con i comuni costieri

9 dicembre 2025
Ore 20:35
Sport

Serie D, quindicesimo turno agrodolce per le calabresi

9 dicembre 2025
Ore 20:31
Cronaca

L'impegno post-pena strumento di reinserimento sociale

9 dicembre 2025
Ore 20:36
Sport

Cronaca

Sanità

Ambiente

Sport

Cronaca

Sanità

Ambiente

Eventi

Vibo Valentia omaggia il compositore calabrese Longo con il concerto per pianoforte di Giovanni Battista Romano

L’appuntamento in programma al Valentianum su iniziativa dell’Associazione Agimus. L’evento consentirà al pubblico di riscoprire il genio compositivo di Longo e di apprezzarne la varietà espressiva
Redazione
Vibo Valentia omaggia il compositore calabrese Longo con il concerto per pianoforte di Giovanni Battista Romano\n
Eventi

Natale a Tropea, il Comune approva il programma del “Borgo incantato” e blinda il centro storico con aree pedonali e Ztl 

Via libera al protocollo d’intesa tra la Commissione straordinaria e la Pro Loco per un ricco calendario di eventi da 27mila euro in piazza Ercole. Per garantire maggiore sicurezza tutti i permessi di accesso sono stati temporaneamente revocati
Redazione
Natale a Tropea, il Comune approva il programma del “Borgo incantato”\u00A0e blinda il centro storico con aree pedonali e\u00A0Ztl\u00A0\n
Eventi

Mostre, concerti e mercatini: a Serra San Bruno ricco calendario eventi in vista del Natale

Le iniziative promosse dal Comune in sinergia con le associazioni e gli imprenditori locali. Il sindaco Barillari: «La varietà degli eventi dimostra che lavorando insieme possiamo costruire un futuro di bellezza e partecipazione»
Redazione
Mostre, concerti e mercatini: a Serra San Bruno ricco calendario eventi in vista del Natale\n
Eventi

Il porto di Vibo Marina compie 160 anni: cerimonia con la Fanfara e la benedizione del mare

L’iniziativa in programma oggi alle ore 15 nella zona pedonale del lungomare mette in luce il valore storico e funzionale dello scalo, ancora centrale per l’economia locale
Redazione
Il porto di Vibo Marina compie 160 anni: cerimonia con la Fanfara\u00A0e la benedizione del mare\n
Eventi

Pizzo città identitaria, tutto pronto per l’evento che esplora personaggi e simboli del borgo costiero

Da Gioacchino Murat a San Francesco, passando per il pittore Grillo e il genio gastronomico don Picco De Maria. Un racconto emozionante per riscoprire la memoria del territorio e i suoi protagonisti
Redazione
Pizzo città identitaria, tutto pronto per l’evento che esplora personaggi e simboli del borgo costiero\n
Eventi

Tropea, una giornata tutta in musica con la “Journée de la Musique” del Festival Armonie della Magna Graecia

Dai valzer viennesi del “concerto aperitivo” ai lirismi romantici di “Piano Time”: il 2 dicembre Palazzo Santa Chiara diventa teatro di due eventi che uniscono giovani talenti calabresi ed eccellenze della scena cameristica nazionale
Redazione
Tropea, una giornata tutta in musica con la “Journée de la Musique” del Festival Armonie della Magna Graecia\n
Eventi

Natale a Vibo, il Comune rende noto il calendario degli eventi stilato con le associazioni

Tornano la Via dei Presepi e il concerto di capodanno in piazza. Poi tutta una serie di appuntamenti tra i quali dominano i canti natalizi, le rappresentazioni della Natività, zeppolate e iniziative per i più piccoli
Natale a Vibo, il Comune rende noto il calendario degli eventi stilato con le associazioni\n
Eventi

“Io credo”, la conversione in versi: presentato a Soriano il libro di Domenico Nardo

Una raccolta di poesie attraverso li quali l’autore racconta il suo progressivo avvicinamento alla fede: «L'uomo non arriva alla sua unità se non cresce nelle sue metà, ovvero quella materiale e quella spirituale»
Vincenzo Primerano
“Io credo”, la conversione in versi: presentato a Soriano il libro di\u00A0Domenico Nardo\n
Eventi

A Caria apre la Casa di Babbo Natale: dal 30 novembre al 6 gennaio un percorso magico nel cuore del paese

L’iniziativa promossa dalla parrocchia della Trasfigurazione servirà a sostenere un progetto di ristrutturazione dell’Oratorio “Don Bosco”
Annarita Castellani
A Caria apre la Casa di Babbo Natale: dal 30 novembre al 6 gennaio un percorso magico nel cuore del paese\n
Eventi

Parghelia pronta a festeggiare Sant’Andrea: dal lancio delle castagne dal campanile ai giochi popolari in piazza

Le iniziative in programma nel fine settimana. Non mancheranno caldarroste e zeppole. A fare da cornice il ballo dei giganti
Giusy D'Angelo
Parghelia pronta a festeggiare Sant’Andrea: dal lancio delle castagne dal campanile ai giochi popolari in piazza\n
Eventi

Dall’opera di Satie al recital del Trio Elysium: ancora “Rapsodie agresti Calabriae Opera musica Festival” a Tropea

Sabato 29 novembre la rassegna continua col doppio appuntamento all’ex Monastero di Santa Chiara e all’Ace di Pellaro, Reggio Calabria
Redazione
Dall’opera di Satie al recital del Trio Elysium: ancora “Rapsodie agresti Calabriae Opera musica Festival” a Tropea\n
Eventi

Soriano, la Pro loco anima il Natale: ecco le iniziative in programma

Il sodalizio ha stilato il calendario eventi in vista delle imminenti festività: appuntamenti compresi tra il 10 e il 28 dicembre tra sfilate, tombolate e balli
Vincenzo Primerano
Soriano, la Pro loco anima il Natale: ecco le iniziative in programma\n
Eventi

A San Calogero arriva il primo raduno di auto d’epoca: attese 100 vetture

Saranno presenti venti club. L’evento ha già attirato grande interesse da parte di club e appassionati provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia. Ecco il programma della giornata
Redazione
A San Calogero arriva il primo raduno di auto d’epoca: attese 100 vetture\n
Eventi

Filadelfia, all’Auditorium comunale arriva “Leviatano”: la cronaca diventa performance tra brit pop e narrativa teatrale

L’appuntamento firmato Dracma è per sabato 29 con un racconto sospeso tra anni ’90 e contemporaneità, che mescola anche concerto e ironia, ispirato alla celebre vicenda che diede origine all’effetto Dunning-Kruger
Redazione
Filadelfia, all’Auditorium comunale arriva\u00A0“Leviatano”: la cronaca diventa performance tra brit pop e narrativa teatrale\n
Eventi

“A teatro in famiglia”: parte bene la rassegna teatrale di Filadelfia con spettacoli fino ad aprile

Il debutto è avvenuto ieri all’Auditorium comunale. L’iniziativa promossa da Dracma – Centro di produzione teatrale porta in scena fiabe, marionette, classici riscritti e piccole magie per avvicinare i più piccoli al mondo del palcoscenico
A.C.
“A teatro in famiglia”: parte bene la rassegna teatrale di Filadelfia con\u00A0spettacoli fino ad aprile\n
Eventi

L’arte contro la violenza: a Vibo lo spettacolo teatrale “Donne oltre la paura”

Domenica 30 novembre a Palazzo Gagliardi l’appuntamento promosso dall’associazione Le foglie di Dafne e patrocinato dal Comune con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul contrasto alla violenza di genere
Redazione
L’arte contro la violenza: a Vibo lo spettacolo teatrale “Donne oltre la paura”\n
Eventi

“Piano di volo – Solo Tris”: tutti sold out i nove concerti in Calabria di Claudio Baglioni, si parte il 27 novembre

Il 27 e 29 sarà al Rendano di Cosenza, poi a Catanzaro e infine a Reggio Calabria. È il primo artista di caratura nazionale a tenere così tanti spettacoli nella nostra regione
Redazione Attualità
“Piano di volo – Solo Tris”: tutti sold out i nove concerti in Calabria di Claudio Baglioni, si parte il 27 novembre\n
Eventi

Tra fede, religione e ricerca di Dio: a Soriano la presentazione del libro Io Credo di Domenico Nardo

L'evento in programma il 29 novembre, all'interno della sala consiliare del comune sorianese. Focus sul rapporto sempre più diretto tra Sacro e terreno
Vincenzo Primerano
Tra fede, religione e ricerca di Dio: a Soriano la presentazione del libro Io Credo di Domenico Nardo\n
Eventi

Monterosso, il maestro orafo Michele Affidato ospite d’eccezione alla Festa dell’accoglienza

La sedicesima edizione dell’evento culturale promosso dall’Associazione Familia De Rubro Monte si terrà alle ore 17:30 nella Sala consiliare. L’evento unirà arte, cultura e tradizione in un momento di condivisione aperto alla cittadinanza
Redaizone
Monterosso, il maestro orafo Michele Affidato ospite d’eccezione alla Festa dell’accoglienza\n
Eventi

Autunno letterario, a Rombiolo la presentazione di “Riprendiamoci l’anima” scritto da Domenico Contartese

Il libro è stato recentemente insignito di un importante riconoscimento al Premio internazionale “Poesia-Narrativa-saggistica Sarzanae” (Città di Sarzana). Appuntamento all’auditorium
Redazione
Autunno letterario, a Rombiolo la presentazione di “Riprendiamoci l’anima” scritto da Domenico Contartese\n
