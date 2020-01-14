Il giovane si trova attualmente in carcere in quanto coinvolto nell’operazione “Rinascita-Scott” con l’accusa di estorsione

Il Tribunale monocratico di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Giorgia Ricotti, ha assolto per non aver commesso il fatto Francesco Barbieri, 32 anni, di Calimera, frazione del comune di San Calogero. Era accusato di aver illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico un fucile automatico calibro 12, con matricola non censita nel catalogo delle armi e pertanto ritenuta clandestina, ed anche del reato di ricettazione della stessa arma. I fatti all’origine del processo risalivano al 27 gennaio 2011. La Procura di Vibo aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione e cinquemila euro di multa, ma è passata la linea difensiva rappresentata dall’avvocato Francesco Muzzopappa che ha portato all’assoluzione dell’imputato.



Francesco Barbieri è il figlio del defunto broker della cocaina Vincenzo Barbieri, ucciso a San Calogero il 12 marzo 2011. Francesco Barbieri si trova attualmente in carcere in quanto anche lui coinvolto nell’operazione “Rinascita-Scott” con l’accusa di concorso in estorsione aggravata dalle finalità mafiose.



