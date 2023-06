Rinascita Scott, la Dda chiede la trasmissione alla Procura per 28 testi: falsa testimonianza

Trasmissione degli atti alla Procura per il reato di falsa testimonianza in relazione alle deposizioni di 28 testi. E’ la richiesta finale della Dda di Catanzaro al Tribunale collegiale di Vibo Valentia al termine della requisitoria per i 338 imputati. Ben 28 testimoni ascoltati in aula nel corso del dibattimento, dunque, ad avviso della Procura distrettuale guidata dal procuratore Nicola Gratteri (e con i pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Andrea Mancuso), avrebbero testimoniato il falso nel corso del loro esame in aula. In particolare, la Dda ha chiesto la trasmissione degli atti per procedere per il reato di falsa testimonianza nei confronti di: CRUDO Maria Rosa, nata a Zungri, il 18-06-1966, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 01-12-2022; PORCELLI Concetto, nato a Vibo Valentia, il 13-06-1965, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 01-12-2022; PORCELLI Tommasina, nata a Tropea, il 28-11-1993, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 17-1-2022; PORCELLI Umberto, nato a Tropea, il 11-09-1996, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 01-12-2022; PETRINI Marco, nato a Foligno, in data 17-02-1964, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 08-11-2022; ALBANESE Gaetano, nato a Polistena, il 09-02-1970, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 22-02-2021; MAZZOCCA Francesca, nata a Tropea, il 27-07-1989, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 17-11-2022; MAZZOCCA Roberto, nato a Catanzaro il 03-05-1954, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 29-11-2022; FLORIO Domenica, nata a Tropea il 08-12-1957, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 17-11-2022; MANGIALAVORI Gaetano, nato a Vibo Valentia, il 12-02-1969, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 16-11-2022; MASDEA Antonio, nato a Lamezia Terme, il 28-04-1994, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 16-11-2022; CANIGLIA Rocco, nato a Palagonia (Ct), il 01-05-1972, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 28-11-2022; CARBONE Linda, nata a Messina, il 16-8-1964, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 29-11-2022; DEL GIUDICE Antonio nato a Vibo Valentia il 28-11-1970, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza dell’11-11-2022; STAGLIANO’ Antonietta, nata a Australia il 03-03-1963, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 28-11-2022; PAGLIANITI Domenico, nato a San Calogero, 09-11-1957, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 08-03-2023; CERAVOLO Domenico, nato a Torino, il 08-11-1977, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 18-02-2023; LA GAMBA Fortunato, nato a Vibo Valentia, 24-05-1985, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 26-01-2023; DEL PRETE Antonio, nato a Isernia, 17-06-1948, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 04-02-2023; GIURGOLA Debora, nata a Vibo Valentia, 18-09-1979, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 09-02-2023; SQUILLACE Giuseppe, nato a Reggio Calabria, il 03-09-1971, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 09-02-2023; IELLAMO Antonio, nato a Vibo Valentia, il 02-02-1981, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 13-02-2023; 23. CORIGLIANO Domenico Antonio, nato a Vibo Valentia, il 01-05-1942, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 13-02-2023; MICELI Antonino, nato a Palermo, il 21-03-1942, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 13-02-2023; DAFFINA’ Maria Francesca, nato a Roma il 19-03-1962, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 7-03-2023; INGENUO Valerio, nato a Pizzo, il 11-09-1969, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 7-03-2023; PIETROPAOLO Francesco, nato a Limbadi, il 02-06-1969, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 03-02-2023; MERCURIO Paolo, nato a Marcellinara, il 23-10-1978, relativamente alla testimonianza tenuta nell’udienza del 9-03-2023. [SCORRI IN BASSO E CLICCA SU “AVANTI” PER CONTINUARE A LEGGERE IL PEZZO]