Pizzo, lampione cade e ferisce giovane

VIDEO | Il racconto di un altro ambulante che si trovava sul posto: «Mi sono girato e l’ho visto a terra». La piazza chiusa a tempo indeterminato per verificare la stabilità di tutti i pali dell’illuminazione pubblica. Il sindaco Pititto: «Legame indissolubile con la comunità di Seminara»
Il sindaco della città capoluogo ha scritto a Ferrovie dello Stato sottolineando che le visure catastali certificherebbero l’esclusiva proprietà della breve via di collegamento: «Situazione di estrema pericolosità per pedoni e mezzi»
Figura di spicco della sinistra calabrese, negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate. Alfiere del Lavoro, insegnante, sociologo e intellettuale, ha ricoperto diversi incarichi politici sfidando in prima persona la ‘ndrangheta
Sono circa 500 i cittadini che si ritroverebbero senza assistenza territoriale. L’alternativa più plausibile è passare con il dottore di Acquaro che però dista una decina di chilometri. La protesta di un pensionato: «Disposto a occupare il Comune»
Francesco Orazio Desiderato coinvolto nell’inchiesta per narcotraffico, riciclaggio e usura. Indagato anche un 61enne di San Gregorio d’Ippona. “Sigilli” a distributori di carburanti, terreni, appartamenti, bar, autorimesse, denaro contante e orologi Rolex
Dopo una prima attesa di cinque mesi un cittadino scopre che l’appuntamento è stato annullato senza preavviso. Quando prova a riprenotare, il Cup (al telefono) gli offre una data a maggio 2026, ma online trova disponibilità già a dicembre
La ditta Muraca ha completato l’installazione dei bidoni con ruote da 240 litri all’interno dell’area. L’assessore Miceli invita i cittadini al «rispetto delle regole per garantire ordine e decoro nel luogo di culto»
Anche nella provincia di Vibo alcuni istituti scolastici domani resteranno chiusi a causa dei temporali che si abbatteranno sulla parte montana del territorio che confina con il Catanzarese e il Reggino