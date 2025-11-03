Social
Home page>Cronaca>Pizzo, lampione cade e f...

Cronaca
Pizzo, lampione cade e ferisce giovane
3 novembre, 2025
Condizioni critiche

Pizzo, l’artigiano travolto da un lampione ha subito l’amputazione del pollice e lesioni ai polmoni

Resta in prognosi riservata il ceramista di Seminara che ieri è stato colpito dalla pesante struttura in ghisa che si è abbattuta sulla sua bancarella. Il fratello: «È vivo per miracolo»
Cristina Iannuzzi
Pizzo, l’artigiano travolto da un lampione ha subito l’amputazione del pollice e lesioni ai polmoni
Allarme crescente

Cinghiali in pieno centro a Vibo, reazioni social tra paura e ironia: «Forse erano in fila alle Poste»

Una famiglia di ungulati è stata fotografata davanti l’ufficio postale all’inizio di viale Affaccio. Si moltiplicano gli avvistamenti in città e si alza ulteriormente il livello d’allarme
Redazione
Cinghiali in pieno centro a Vibo, reazioni social tra paura e ironia: «Forse erano in fila alle Poste»\n
Preso

I carabinieri arrestano il presunto autore di tre furti d’auto avvenuti a Pizzo e Vibo Marina

Il 43enne di Rosarno già noto alle forze dell’ordine e ora ai domiciliari avrebbe commesso reati tra il 9 maggio e il 12 giugno anche a Vibo Marina
Redazione
I carabinieri arrestano\u00A0il presunto autore di tre furti d’auto avvenuti a Pizzo e Vibo Marina\n
La decisione

Maltrattamenti in famiglia a Tropea, revocati divieto di soggiorno e obbligo di presentazione alla pg

Decisione della Corte d’Appello di Catanzaro in accoglimento di un’istanza della difesa. A gennaio l’inizio del processo a Vibo anche per il reato di atti persecutori
G.B.
Maltrattamenti in famiglia a Tropea, revocati divieto di soggiorno e obbligo di presentazione alla pg\n

Politica

Nuova Giunta, ecco la repubblica presidenziale di Occhiuto

3 novembre 2025
Ore 20:12
Nuova Giunta, ecco la repubblica presidenziale di Occhiuto
Sanità

Inaugurata a Dinami la nuova sede Lilt

1 novembre 2025
Ore 11:06
Inaugurata a Dinami la nuova sede Lilt
Il cordoglio

Vibo, l’omaggio dei carabinieri di Vibo per ricordare il poliziotto Scarpati: il “saluto” davanti alla Questura

L’assistente capo è morto tragicamente nei giorni scorsi a Torre del Greco in provincia di Napoli mentre prestava servizio
Redazione
Vibo, l’omaggio dei carabinieri di Vibo per ricordare il poliziotto\u00A0Scarpati: il “saluto” davanti alla Questura\n
La decisione

Minaccia un agente della penitenziaria di Vibo, la Cassazione ordina un nuovo processo per Gasparro

In appello era stato riqualificato il reato e dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela. L’imputato si trova coinvolto anche nell’inchiesta Rinascita Scott
Giuseppe Baglivo
Minaccia\u00A0un agente della penitenziaria\u00A0di Vibo, la Cassazione ordina un nuovo processo per Gasparro\n
Tragedia sfiorata

«Ho sentito un colpo, poi il sangue e le urla»: lampione si abbatte sulla testa di un artigiano a Pizzo, le testimonianze

VIDEO | Il racconto di un altro ambulante che si trovava sul posto: «Mi sono girato e l’ho visto a terra». La piazza chiusa a tempo indeterminato per verificare la stabilità di tutti i pali dell’illuminazione pubblica. Il sindaco Pititto: «Legame indissolubile con la comunità di Seminara»
Cristina Iannuzzi
«Ho sentito un colpo, poi il sangue e le urla»: lampione si abbatte sulla testa di un artigiano a Pizzo, le testimonianze\n
Voragini storiche

Stazione di Vibo-Pizzo, per la strada devastata dalle buche Romeo chiama in causa Fs: «È vostra, intervenite subito»

Il sindaco della città capoluogo ha scritto a Ferrovie dello Stato sottolineando che le visure catastali certificherebbero l’esclusiva proprietà della breve via di collegamento: «Situazione di estrema pericolosità per pedoni e mezzi»
Redazione
Stazione di Vibo-Pizzo, per la\u00A0strada devastata dalle buche Romeo chiama in causa Fs: «È vostra, intervenite subito»\n
La decisione

Spaccio di stupefacenti a Filandari, la Cassazione restituisce ai familiari di un indagato il denaro sequestrato

Nessun collegamento con la cessione di stupefacenti contestata all’indagato Domenico Soriano e i circa 14mila euro trovati in casa
Giuseppe Baglivo
Spaccio di stupefacenti a Filandari, la Cassazione restituisce ai familiari di un indagato il denaro sequestrato\n
Incidente

Tragedia sfiorata a Pizzo, lampione cade e ferisce giovane alla testa: trasferito d’urgenza in elisoccorso in ospedale

Il palo forse corroso alla base si sarebbe spezzato durante i lavori per le istallazioni delle luminarie. Sul posto le forze dell'ordine per le indagini
Redazione
Tragedia sfiorata a Pizzo, lampione cade e ferisce giovane alla testa: trasferito d’urgenza in elisoccorso in ospedale\n
Scuola e Parlamento

Il Liceo Classico di Tropea premiato a Roma: gli studenti simulano l’approvazione di un progetto di legge

Dopo il successo del 2023 con “Un giorno in Senato”, la classe IV B dell’Istituto si aggiudica il concorso “Giornate di formazione a Montecitorio”
A.C.
Il Liceo Classico di Tropea premiato a Roma: gli studenti simulano l’approvazione di\u00A0un progetto di legge\n
La scomparsa

Nardodipace, si è spento in ospedale a Roma l’ex sindaco Antonio Demasi

Figura di spicco della sinistra calabrese, negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate. Alfiere del Lavoro, insegnante, sociologo e intellettuale, ha ricoperto diversi incarichi politici sfidando in prima persona la ‘ndrangheta
Giuseppe Baglivo
Nardodipace, si è spento in ospedale a Roma l’ex sindaco Antonio Demasi\n
Paurosa carambola

Incidente a Vibo, auto si ribalta all’alba su Viale della Pace: quattro giovani feriti, poteva finire in tragedia

L’utilitaria è uscita di strada in curva e ha fermato la sua corsa sulla balaustra dell’affaccio. Gli occupanti soccorsi in codice giallo
C. I.
Incidente a Vibo, auto si ribalta all’alba su Viale della Pace: quattro giovani feriti, poteva finire in tragedia\n
Sanità

Il medico di base va via, pazienti disperati a Melicuccà di Dinami: «Siamo anziani, come faremo?»

Sono circa 500 i cittadini che si ritroverebbero senza assistenza territoriale. L’alternativa più plausibile è passare con il dottore di Acquaro che però dista una decina di chilometri. La protesta di un pensionato: «Disposto a occupare il Comune»
Cristina Iannuzzi
Il medico di base va via, pazienti disperati a Melicuccà di Dinami: «Siamo anziani, come faremo?»\n
La manifestazione

Filadelfia, gli studenti del Montalcini protagonisti della prima edizione di “Corri insieme a noi”

Attraverso la corsa e il gioco di squadra, l’iniziativa organizzata dall’Asd Filadelfiatletica e dal Comune ha incoraggiato i giovani a riscoprire il valore del movimento e della socialità
Redazione
Filadelfia, gli studenti del Montalcini\u00A0protagonisti della prima edizione di “Corri insieme a noi”\n
L’indagine

Il nipote del boss Mancuso di Limbadi al centro di un sequestro di beni da tre milioni di euro, ecco le accuse

Francesco Orazio Desiderato coinvolto nell’inchiesta per narcotraffico, riciclaggio e usura. Indagato anche un 61enne di San Gregorio d’Ippona. “Sigilli” a distributori di carburanti, terreni, appartamenti, bar, autorimesse, denaro contante e orologi Rolex
Giuseppe Baglivo
Il nipote del boss Mancuso di Limbadi al centro di un sequestro di beni da tre milioni di euro, ecco le accuse
Mobilità cittadina

Vibo Smart, l’App del Comune si arricchisce: arriva la sezione dedicata agli orari degli autobus

L’iniziativa che anticipa l’attuazione del nuovo Piano del traffico urbano e l’installazione delle paline digitali, rappresenta un passo concreto verso una mobilità più sostenibile in città
Redazione
Vibo Smart, l’App del Comune\u00A0si arricchisce: arriva la\u00A0sezione dedicata agli orari degli autobus\n
Crisi economica

Comune di Cessaniti in dissesto finanziario, insediato il commissario straordinario di liquidazione

Un viceprefetto per tentare di risanare i conti dell’ente locale dopo la dichiarazione di default del giugno scorso
G.B.
Comune di Cessaniti in dissesto finanziario, insediato il commissario straordinario di liquidazione\n
La comunicazione

Vibo, il Comune attiva la mensa in altre 4 scuole ma annulla le iscrizioni per chi voleva fruire del servizio un solo giorno a settimana

Dopo l’avvio parziale di qualche giorno fa, da lunedì prossimo si aggiungono anche nei i plessi De Amicis, Sacra Famiglia, Pennello e Cementificio
Vibo, il Comune attiva la mensa in altre 4 scuole ma annulla le iscrizioni per chi voleva fruire del servizio un solo giorno a settimana\n
Il caso

Tropea, visita oculistica rinviata dal Cup di sette mesi ma online c’erano posti liberi: «Vi racconto come è andata»

Dopo una prima attesa di cinque mesi un cittadino scopre che l’appuntamento è stato annullato senza preavviso. Quando prova a riprenotare, il Cup (al telefono) gli offre una data a maggio 2026, ma online trova disponibilità già a dicembre
Redazione
Tropea, visita oculistica rinviata dal Cup di sette mesi ma online c’erano posti liberi: «Vi racconto come è andata»\n
Uniti contro la criminalità

Nicotera rafforza il fronte della legalità: sì unanime del Comune all’associazione antiracket e antiusura

Il Consiglio comunale approva l’adesione alla rete provinciale, sostenendo le vittime e promuovendo una cultura della legalità sul territorio
Redazione Cronaca
Nicotera rafforza il fronte della legalità: sì unanime del Comune all’associazione antiracket e antiusura\n
Ambiente pulito

Raccolta differenziata anche al Cimitero di Vibo: posizionati nuovi bidoni per secco e sfalci vegetali

La ditta Muraca ha completato l’installazione dei bidoni con ruote da 240 litri all’interno dell’area. L’assessore Miceli invita i cittadini al «rispetto delle regole per garantire ordine e decoro nel luogo di culto»
Redazione
Raccolta differenziata anche al Cimitero di Vibo: posizionati nuovi bidoni per secco e sfalci vegetali\n
Le ordinanze

Maltempo, l’allerta arancione sfiora il Vibonese: ecco i Comuni che chiudono le scuole

Anche nella provincia di Vibo alcuni istituti scolastici domani resteranno chiusi a causa dei temporali che si abbatteranno sulla parte montana del territorio che confina con il Catanzarese e il Reggino
Maltempo, l’allerta arancione sfiora il Vibonese: ecco i Comuni che chiudono le scuole\n
La decisione

Comunali ad Acquaro: il Tar conferma l’esclusione dalla competizione della lista di Giuseppe Barilaro

Respinto il ricorso del candidato a sindaco avverso la decisione della commissione elettorale circondariale che ha rilevato diverse irregolarità formali nella presentazione delle candidature
Giuseppe Baglivo
Comunali ad Acquaro: il Tar conferma l’esclusione dalla competizione della lista di Giuseppe Barilaro\n
