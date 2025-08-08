Tutte le sagre d’agosto nel Vibonese: ogni sera una festa a base di cibo, musica e tradizione

Dalla cipolla di Tropea al tartufo gelato, passando per fileja, ‘nduja e pipi e patate: ogni appuntamento riservato ai prodotti tipici del territorio. Non mancano serate street food, cortei storici e raduni di giganti

Dedicata al tartufo, alla cipolla, alla melanzana. Oppure alla pizza, ai dolci o ai sapori della tradizione. Non c’è paese nel Vibonese che non proponga, per il clou dell’estate, una o più sagre. Cibo e convivialità, un’accoppiata vincente che attrae quanto i residenti quanto i turisti. Decine di eventi dedicati ai prodotti del territorio o alle pietanze tipiche della cucina calabrese popolano le lunghe serate estive, dalla costa all’entroterra. Menù pensati per tutti i palati, musica e balli (perlopiù folcloristici) animano vie e piazze degli abitati. E non solo: protagonisti anche le aree marine di Nicotera, Pizzo, Vibo Marina e Briatico che richiamano per l’occasione anche visitatori dai centri limitrofi. Amatissime anche tra gli emigrati, che rientrano nei paesi d’origine per trascorrere le vacanze in famiglia, le sagre non conoscono crisi e segnano, (quasi) sempre grandi risultati in termini di partecipazione. Ecco date e info di alcuni degli appuntamenti enogastronomici in programma nella provincia di Vibo Valentia.

Eventi nel Vibonese