Tutte le sagre d’agosto nel Vibonese: ogni sera una festa a base di cibo, musica e tradizione
Dalla cipolla di Tropea al tartufo gelato, passando per fileja, ‘nduja e pipi e patate: ogni appuntamento riservato ai prodotti tipici del territorio. Non mancano serate street food, cortei storici e raduni di giganti
Dedicata al tartufo, alla cipolla, alla melanzana. Oppure alla pizza, ai dolci o ai sapori della tradizione. Non c’è paese nel Vibonese che non proponga, per il clou dell’estate, una o più sagre. Cibo e convivialità, un’accoppiata vincente che attrae quanto i residenti quanto i turisti. Decine di eventi dedicati ai prodotti del territorio o alle pietanze tipiche della cucina calabrese popolano le lunghe serate estive, dalla costa all’entroterra. Menù pensati per tutti i palati, musica e balli (perlopiù folcloristici) animano vie e piazze degli abitati. E non solo: protagonisti anche le aree marine di Nicotera, Pizzo, Vibo Marina e Briatico che richiamano per l’occasione anche visitatori dai centri limitrofi. Amatissime anche tra gli emigrati, che rientrano nei paesi d’origine per trascorrere le vacanze in famiglia, le sagre non conoscono crisi e segnano, (quasi) sempre grandi risultati in termini di partecipazione. Ecco date e info di alcuni degli appuntamenti enogastronomici in programma nella provincia di Vibo Valentia.
Eventi nel Vibonese
- 8 agosto Sagra della ‘Nduja a Spilinga
- 8 agosto Sagra del pesce spada lungomare Nicotera Marina
- 8 agosto sul lungomare di Briatico De gustibus: degustazione eccellenze del territorio (ore 21)
- 8 agosto a Mileto la Sagra dei prodotti tipici (Villa comunale)
- 8 agosto La Castellana di Arena con corteo storico e la Grande festa nell’Arena medievale (previsti stand gastronomici). Inizio ore 19.30
- 8-9 agosto a Briatico, piazzale della Torretta, International street food
- 8 agosto a Mantineo di Cessaniti la Serata rosticceria con il teatro delle marionette (dalle 21)