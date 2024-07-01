Social
Società
Tropea, il “silent party” degli studenti di ScuolaZoo in piazza per ballare con le cuffie: l’anno scorso furono cacciati - VIDEO
1 luglio, 2024
Società

L’Olivo della Madonna torna a fiorire davanti alle chiese vibonesi: al via la V edizione dell'iniziativa che fonde religione e tutela ambientale

Dal 1° settembre al 4 ottobre la Calabria riscopre una tradizione antica con la piantumazione dell’Olivo Leucocarpa, il “bianco” della devozione popolare che oggi rischia di scomparire
Redazione
L’Olivo della Madonna torna a fiorire davanti alle chiese vibonesi: al via la V edizione dell'iniziativa che fonde religione e tutela ambientale
Evento religioso

Paravati, nella Villa della Gioia di Mamma Natuzza il pellegrinaggio regionale delle famiglie

L’iniziativa giubilare è in programma sabato prossimo e si concluderà con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Nostro nella “Grande chiesa”
Giuseppe Currà
Paravati, nella Villa della Gioia di Mamma Natuzza il pellegrinaggio regionale delle famiglie\n
Società

Vibo, ex alunni e docenti dell'Alberghiero lanciano la sfida: «I protagonisti di ieri e di oggi insieme per raccontare la nostra scuola»

Il consueto appuntamento annuale intorno a una tavola imbandita punta a trasformarsi in un qualcosa di più: un'occasione di condivisione e celebrazione di un istituto che ha dato lustro alla città
Giuseppe Sarlo
Vibo, ex alunni e docenti dell'Alberghiero lanciano la sfida: «I protagonisti di ieri e di oggi insieme per raccontare la nostra scuola»
Società

A Filogaso il corso di alta formazione per Green social impact manager: giovani da tutta Italia e patrocinio del Parlamento Ue

Il progetto promosso dalla Fondazione Augurusa vede 25 partecipanti, alcuni provenienti anche dall'estero. Ad aprire la seconda edizione il funzionario Onu Sandei: «Farlo nel cuore della Calabria è una scelta importante e coraggiosa»
Redazione
A Filogaso il corso di alta formazione per Green social impact manager: giovani da tutta Italia e patrocinio del Parlamento Ue

Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Società

Filadelfia, aperte le iscrizioni per diventare vigili del fuoco volontari: «Un'opportunità per i giovani del territorio»

Il Comune in collaborazione con il Comando provinciale del Corpo ha lanciato una selezione pubblica per formare l'elenco del personale volontario. Ecco i requisiti richiesti
Filadelfia, aperte le iscrizioni per diventare vigili del fuoco volontari: «Un'opportunità per i giovani del territorio»
Società

Vazzano, un'intera estate targata Pro Loco. Il presidente Caloiero: «Quest'anno compivamo 25 anni, era importante festeggiarli»

Tante iniziative, entusiasmo e grande partecipazione. La soddisfazione di tutta l'associazione: «Abbiamo fatto qualcosa di molto importante per un piccolo centro come il nostro»
Vazzano, un'intera estate targata Pro Loco. Il presidente Caloiero: «Quest'anno compivamo 25 anni, era importante festeggiarli»
Società

Musica, bella performance della vibonese Beatrice Lico alla 62esima edizione del Cantagiro

L’11enne di Mileto ha superato le selezioni nazionali tenendo alto il nome della Calabria nella finalissima svoltasi a Senigallia, nelle Marche
Musica, bella performance della vibonese Beatrice Lico alla 62esima edizione del Cantagiro
Società

Sviluppo sostenibile e transizione digitale, a Filogaso la seconda edizione del corso gratuito di alta formazione

Dalla Spagna al Kazakistan 25 giovani arrivano in Calabria per partecipare all'iniziativa promossa dalla Fondazione Augurusa per green social impact manager
Sviluppo sostenibile e transizione digitale, a Filogaso la seconda edizione del corso gratuito di alta formazione
Società

“Re Giorgio” credeva in Vibo Marina: il ricordo di Armani nelle parole del titolare del pontile a cui attraccava il suo favoloso yacht - VIDEO

Francesco Ranieri racconta il suo rapporto con il grande stilista recentemente scomparso: «Ogni giorno passeggiava lungo via Emilia e corso Colombo parlando con le persone che lo riconoscevano e volevano fotografarsi con lui»
“Re Giorgio” credeva in Vibo Marina: il ricordo di Armani nelle parole del titolare del pontile a cui attraccava il suo favoloso yacht - VIDEO
Società

Dalla proclamazione a santo in San Pietro al dono alla diocesi di Mileto: il vincolo tra Pier Giorgio Frassati e il Vibonese

Un dipinto donato dalla madre nel 1932 al Circolo di Azione Cattolica, oggi custodito in cattedrale, testimonia la profonda connessione con la comunità di Mileto-Nicotera-Tropea
Dalla proclamazione a santo in San Pietro al dono alla diocesi di Mileto: il vincolo tra Pier Giorgio Frassati e il Vibonese
Società

Vibo, gli allievi del liceo Capialbi selezionati per danzare “Lo Schiaccianoci” al Teatro Antico di Taormina

Per gli studenti dell’indirizzo coreutico il sogno diventa realtà: l’8 e 9 settembre vivranno l’esperienza straordinaria di esibirsi accanto a ballerini di fama internazionale in uno scenario unico
Vibo, gli allievi del liceo Capialbi selezionati per danzare “Lo Schiaccianoci” al Teatro Antico di Taormina
Società

Il comitato di Vibo Valentia della Croce rossa protagonista alle gare regionali di primo soccorso a Monasterace

L’appuntamento ha trasformato la cittadina ionica in un palcoscenico di formazione e prevenzione, con squadre provenienti da tutta la Calabria pronte a sfidarsi per accedere alla fase nazionale
Il comitato di Vibo Valentia della Croce rossa protagonista alle gare regionali di primo soccorso a Monasterace
Società

Mileto, la Conferenza episcopale calabra al fianco di monsignor Oliva dopo le minacce per i mancati festeggiamenti della Madonna di Polsi

Durante la sessione autunnale i vescovi hanno espresso solidarietà e vicinanza al presule di Locri-Gerace che è stato messo al centro di una bufera sui social. Tra i temi trattati nel corso della riunione, anche il progetto condiviso di formazione dei futuri presbiteri
Mileto, la Conferenza episcopale calabra al fianco di monsignor Oliva dopo le minacce per i mancati festeggiamenti della Madonna di Polsi
Società

Limbadi, piccoli eroi crescono: 5 giorni da protagonisti per i ragazzi che hanno partecipato al campo scuola "Anch’io sono la Protezione civile"

Oltre trenta giovani tra i 10 e i 16 anni hanno preso parte al progetto promosso dal Gruppo comunale della Prociv. Formazione, escursioni, incontri con le forze dell’ordine e attività pratiche hanno trasformato l’esperienza in una lezione di cittadinanza attiva
Limbadi, piccoli eroi crescono: 5 giorni da protagonisti per i ragazzi che hanno partecipato al campo scuola \"Anch’io sono la Protezione civile\"
Società

«In questo bar è vietato offrire»: sui banconi vibonesi spuntano i cartelli contro “l’obbligo” di pagare il caffè agli altri - VIDEO

L’avviso può strappare un sorriso a chi non frequenta locali pubblici nei centri più piccoli e periferici, ma dietro si cela una tradizione che è diventata talmente oppressiva da costringere gli esercenti a vietare questa ostentazione di rispetto per non perdere clienti
«In questo bar è vietato offrire»: sui banconi vibonesi spuntano i cartelli contro “l’obbligo” di pagare il caffè agli altri - VIDEO
Società

Oltre la disabilità, apre i battenti a Brognaturo il Centro diurno La casa di Valentina

Il progetto della società cooperativa Guardo oltre pensato per consentire ai giovani con disabilità di partecipare ad attività didattiche, laboratori creativi e percorsi psicomotori
Oltre la disabilità, apre i battenti a Brognaturo il Centro diurno La casa di Valentina
Società

Vibo, il Comune lancia il progetto Educare all'affettività. L'assessore Continanza: «Strumento per costruire relazioni sane»

Il primo incontro si terrà il 5 settembre nella Sala giunta del Municipio con la senatrice Pd Valeria Valente e l'avvocato Stefania Figliuzzi del Centro antiviolenza Attivamente coinvolte
Vibo, il Comune lancia il progetto Educare all'affettività. L'assessore Continanza: «Strumento per costruire relazioni sane»
Società

Guerra a Gaza, la Cgil scende in piazza anche a Vibo: «Non possiamo restare indifferenti»

La mobilitazione per chiedere alla politica e alle istituzioni di assumersi le proprie responsabilità e lavorare per la pace. Il segretario Scalese: «Un’altra strada è possibile»
Guerra a Gaza, la Cgil scende in piazza anche a Vibo: «Non possiamo restare indifferenti»
Società

È morto Giorgio Armani. Quasi ogni estate faceva tappa nel Vibonese con il suo splendido yacht

In Calabria e nel Vibonese, la presenza dello stilista a bordo del lussuoso Main, durante l’estate, era ormai consolidata. A Milano verrà allestita la camera ardente mentre i funerali si svolgeranno in forma privata
È morto Giorgio Armani. Quasi ogni estate faceva tappa nel Vibonese con il suo splendido yacht
Società

Jonadi, nella sala Nilde Iotti di Vena la quarta edizione di "Torno giù": rassegna dedicata al confronto su spopolamento e opportunità

L’evento ruoterà intorno alle testimonianze di otto giovani con le loro storie di restanza, emigrazione e ritorno
Jonadi, nella sala Nilde Iotti di Vena la quarta edizione di \"Torno giù\": rassegna dedicata al confronto su spopolamento e opportunità
Società

A Vibo Marina un’altra barca da sogno: il superyacht Seven appartenuto a Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum

Fu uno dei più grandi amici di Silvio Berlusconi da cui aveva acquistato lo yacht “Principessa Vaivia” prima di far costruire nei cantieri Perini di Viareggio il lussuoso ketch
A Vibo Marina un’altra barca da sogno: il superyacht Seven appartenuto a Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum
Società

Trasporto scolastico, a Vibo aperte le iscrizioni: quest'anno anche domande online e su app

L'assessore all'Istruzione Vania Continanza: «Orgogliosi di offrire un servizio sempre più moderno e vicino alle famiglie». Garantito il trasporto anche ai bambini di Porto Salvo
Trasporto scolastico, a Vibo aperte le iscrizioni: quest'anno anche domande online e su app
Società

Ricadi, la spiaggia di Formicoli diventa palcoscenico per la pace: riflessioni e poesie contro la guerra a Gaza

Il 4 settembre l'appuntamento promosso dall'associazione La cicala e la formica in collaborazione con Anpi Vibo, per dire basta alle sofferenze del popolo palestinese
Ricadi, la spiaggia di Formicoli diventa palcoscenico per la pace: riflessioni e poesie contro la guerra a Gaza
Società

Vibo, in arrivo 243mila euro per l'assunzione di "educatori familiari" che affiancheranno i genitori in contesti di disagio

Il progetto Educational Framework sosterrà per due anni le famiglie in difficoltà con figure specializzate nell’accompagnamento educativo di bambini e ragazzi. L’assessore Scrugli: «Un servizio che favorisce la conciliazione vita-lavoro»
Vibo, in arrivo 243mila euro per l'assunzione di \"educatori familiari\" che affiancheranno i genitori in contesti di disagio
