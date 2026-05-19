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24 ORE ALL NEWS

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Società

Al Rendano debutta la storia di Natuzza Evolo

Si chiama Fortunata di Dio l’opera presentata oggi su una delle figure mistiche più amate della Calabria, che per decenni ha richiamato pellegrini da tutto il mondo a Paravati.

19 maggio, 2026
ULTIMA ORA
La presentazione

Sabato la prima la prima nazionale dell’opera teatrale su Natuzza: «La più grande rappresentazione prodotta in Calabria» 

VIDEO | “Fortunata di Dio” debutta sabato 23 maggio al Rendano di Cosenza. Gli autori Pegna e Ortis: «Vogliamo far conoscere la profondità di una figura straordinaria e i luoghi della Fondazione a lei dedicata»
Redazione
Sabato la prima la prima nazionale dell’opera teatrale su Natuzza: «La più grande rappresentazione prodotta in Calabria»\u00A0\n
La conferenza

A cento anni dagli scavi di Paolo Orsi, Torre Galli continua a raccontare la preistoria sull’Altopiano del Monte Poro

VIDEO – Nella ricorrenza del centenario delle pubblicazioni del celebre archeologo, al Museo Capialbi di Vibo presentati i risultati della recente campagna condotta dal prof. Marco Pacciarelli: «Qui è iniziata l’Età del ferro nel Mediterraneo centrale»
Stefano Mandarano
A cento anni dagli scavi di Paolo Orsi, Torre Galli continua a raccontare la preistoria sull’Altopiano del Monte Poro\n
Il libro

“I Quaderni di nonna Pina” della vibonese Maria Antonia Silvaggio al Salone del libro di Torino

Nello stand della Calabria l’antropologo Vito Teti e Giuseppe Salvatore Di Spena hanno accompagnato l'autrice in un viaggio emozionante tra memoria, radici e identità generazionale
Redazione
“I Quaderni di nonna Pina”\u00A0della vibonese Maria Antonia Silvaggio al Salone del libro di Torino\n
L’evento

L'Ensemble Vocal Tactus torna a Triparni: sabato 24 maggio il concerto “Vox Terrae, Vox Caeli”

Il coro vibonese torna nella chiesa parrocchiale d'origine per un viaggio musicale tra umano e spirituale: «Sarà molto più di un concerto». Ingresso libero
Redazione
L'Ensemble Vocal Tactus torna a Triparni: sabato 24 maggio il concerto “Vox Terrae, Vox Caeli”\n

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Al Rendano debutta la storia di Natuzza Evolo

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Al via i lavori sulla Sp 53 Vazzano-Vallelonga: a breve il ripristino della percorribilità

19 maggio 2026
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Economia e Lavoro

Calabria, 4mila vincitori contro i concorsi fotocopia

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Energia e carovita, i consigli dell'esperto

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L’iniziativa

Al Conservatorio di Vibo i bambini salgono in scena per “La musica è un gioco serio” 

Si chiude il progetto “Risonanza che cura” con un concerto molto partecipato: «I più piccoli non sono semplici spettatori, ma protagonisti di un dialogo tra suono, gesto e relazione educativa»
Redazione
Al Conservatorio di Vibo i bambini salgono in scena\u00A0per\u00A0“La musica è un gioco serio”\u00A0\n
L’evento

Vibo celebra Paolo Orsi a cento anni dagli scavi nella necropoli di Torre Galli: la preistoria calabrese protagonista al Capialbi

Nel castello normanno svevo, lunedì 18 maggio, una mattinata pubblica ricostruirà la scoperta delle oltre 300 sepolture emerse nel territorio di Drapia
Redazione
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Patrimonio da riscoprire

Palazzi monumentali aperti tra Tropea e Vibo nella Giornata nazionale delle dimore storiche: ecco gli itinerari

Il 24 maggio il percorso promosso per l’appuntamento culturale attraverserà luoghi privati carichi di memoria, dalla dimora abitata da Imma Scrugli alla Casa museo del senatore Murmura. Nel programma anche i giardini all’italiana e il ricordo dell’archeologo Paolo Orsi
Redazione
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PROGETTO INNOVATIVO

Vibo, al via la biblioteca digitale urbana: Qr code e cellulare per leggere mentre si vive la città

VIDEO | Il progetto punta a integrare cultura e tecnologia, offrendo nuove modalità di lettura e coinvolgendo soprattutto i giovani attraverso strumenti ormai parte della quotidianità
L. M.
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Quiz a squadre

Rombiolo, la terza A della scuola media di Nicotera vince il concorso “Conoscere e sapere”

L'evento curato dall'Arci con Istituto comprensivo e Comune ha previsto anche un elaborato riservato alle scuole primarie su “La guerra vista da un bambino”
Giuseppe Currà
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La presentazione

Vibo al Salone del Libro di Torino con Clementina Valentini e il romanzo “Non la solita estate”

L’autrice vibonese presenterà il suo lavoro d’esordio il 16 maggio al Lingotto insieme al giornalista Ugo Florio
Redazione
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Idee dalla periferia

Dalla Calabria a Torino, con Teti e Brunori “L’Atlante della Restanza” conquista il Salone del Libro

Appuntamento il 15 maggio nella Sala Rossa. L’antropologo e il cantautore saranno intervistati da Tommaso Labate: dal loro dialogo un’idea originale dell’abitare in una regione colpita dallo spopolamento
Redazione Cultura
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La formazione

Musica, a Mileto la Full jazz experience tra didattica e performance live

L’evento promosso dal Cantiere musicale internazionale Aps prevede una masterclass e un concerto serale. Tra i protagonisti i maestri Mazzarino e Magro
Giuseppe Currà
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L’iniziativa

Vibo, al Valentianum la presentazione della “Biblioteca letteraria digitale urbana”

Domani 12 maggio nella sala Scrigno di Vetro l’iniziativa promossa da Ali di Vibonesità e ideata dallo scrittore Mimmo Muratore
Redazione
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L’iniziativa

Alla scuola “Affaccio Buccarelli” il libro Il Mondo di Loredana incontra gli alunni tra favole, musica e inclusione

Nel programma del “Maggio dei Libri 2026” l’iniziativa promossa con Libritalia e il progetto “Un autore per amico”: protagonisti bambini, docenti e famiglie in un percorso dedicato a rispetto e uguaglianza
Redazione
Alla scuola “Affaccio Buccarelli” il libro Il Mondo di Loredana\u00A0incontra gli alunni tra favole, musica e inclusione\n
L'incontro

Vibo, al liceo classico la presentazione del libro “Riprendiamoci l'Anima” di Domenico Contartese

Il volume è stato oggetto dell'incontro svoltosi nell'aula magna del Michele Morelli, alla presenza degli alunni dell'Istituto e del Liceo artistico Colao
Giuseppe Currà
Vibo, al liceo classico la presentazione del libro “Riprendiamoci l'Anima” di Domenico Contartese\n
Ribalta nazionale

La Calabria trionfa al concorso letterario delle Pro Loco Italiane con la vittoria della vibonese Rebecca Bartone

Lo scritto inedito della studentessa di Sorianello è stato scelto su 1.400 elaborati provenienti da ogni regione d’Italia. La premiazione in Senato. Il sindaco Cannatelli «Orgoglio del territorio, la dimostrazione che anche nei piccoli comuni ci sono grandi eccellenze»
Vincenzo Primerano
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Il riconoscimento

Filadelfia, il giovane pianista Alberto Greco si aggiudica il premio Platinum: dal jazz al repertorio classico con la stesso talento 

Ha primeggiato su una vasta platea di musicisti provenienti da tutto il mondo, in una tappa indicata come ulteriore passaggio di un percorso tra studio e ribalta internazionale
Redazione
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Grande traguardo

La poetessa di Acquaro Maria Josè Rottura al Salone del libro di Torino: «Scrivere è un atto di evasione»

Con “L’urlo del silenzio” la donna originaria del Vibonese porta nel capoluogo piemontese versi nati dall'incapacità di comunicare: «A volte bisogna urlare per farsi sentire». Appuntamento dal 14 al 18 maggio
Redazione
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Prezioso patrimonio

Nasce la Biblioteca digitale urbana: Qr code sui pali della luce per riscoprire storia e cultura di Vibo

Con il patrocinio del Comune, martedì 12 maggio il progetto verrà presentato ufficialmente nella Sala dello Scrigno di Vetro del Valentianum. L’iniziativa è promossa da Ali di Vibonesità e Il Caffè Artistico Letterario
Giuseppe Sarlo
Nasce la\u00A0Biblioteca digitale urbana:\u00A0Qr code sui pali della luce per riscoprire storia e cultura di Vibo\n
Eventi nel Vibonese

Il Festival “Rapsodie Agresti” torna a Tropea: due nuovi appuntamenti con musicisti di fama internazionale

Venerdì 8 maggio all’Auditorium Santa Chiara si esibirà il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, ribattezzato “le venti dita d’oro d’Italia”. Domenica 10 spazio al soprano Valentina Varriale
Redazione
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Mileto, in cattedrale ampi consensi per il concerto Risonanze Barocche del ChoralCantus

L'eterogeneo coro nell'occasione ha proposto un raffinato repertorio di musica sacra, con brani di Giovanni Pierluigi da Palestrina, Vivaldi, Bach e Handel

Giuseppe Currà
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Storie di giornalismo

Vibo, Giuseppe Smorto presenta “I quattro Gianni” al Maggio dei Libri

L’autore, ex vice direttore di Repubblica, ha anche riflettuto sulle differenze tra il giornalismo di ieri e quello contemporaneo, segnato dalla presenza costante dello sport nei media e dall’impatto dei social sulle nuove generazioni
Lorenzo Muratore
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Teologia e territorio

Il rapporto tra Maria e comunità cristiana al centro del nuovo incontro culturale alla chiesa del Crocifisso degli Angeli

Appuntamento giovedì 7 maggio alle ore 19 con una riflessione ispirata alla Lumen Gentium: relazione affidata a mons. Lucio Angelo Renna, conclusioni di mons. Attilio Nostro e partecipazione del Coro Dominicus di Soriano Calabro
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L’intervista

Gli Amakorà presentano “Nuvoli e Fumu” a Vibo: il brano su Gaza e il ruolo della musica nel racconto dei conflitti

VIDEO | La canzone propone una narrazione che si concentra sulla dimensione umana degli eventi, contrapponendosi a una comunicazione spesso ridotta a numeri e immagini rapide
Lorenzo Muratore
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