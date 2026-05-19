Al Rendano debutta la storia di Natuzza Evolo

VIDEO | “Fortunata di Dio” debutta sabato 23 maggio al Rendano di Cosenza. Gli autori Pegna e Ortis: «Vogliamo far conoscere la profondità di una figura straordinaria e i luoghi della Fondazione a lei dedicata»
VIDEO – Nella ricorrenza del centenario delle pubblicazioni del celebre archeologo, al Museo Capialbi di Vibo presentati i risultati della recente campagna condotta dal prof. Marco Pacciarelli: «Qui è iniziata l’Età del ferro nel Mediterraneo centrale»
Il 24 maggio il percorso promosso per l’appuntamento culturale attraverserà luoghi privati carichi di memoria, dalla dimora abitata da Imma Scrugli alla Casa museo del senatore Murmura. Nel programma anche i giardini all’italiana e il ricordo dell’archeologo Paolo Orsi
Appuntamento il 15 maggio nella Sala Rossa. L’antropologo e il cantautore saranno intervistati da Tommaso Labate: dal loro dialogo un’idea originale dell’abitare in una regione colpita dallo spopolamento
Nel programma del “Maggio dei Libri 2026” l’iniziativa promossa con Libritalia e il progetto “Un autore per amico”: protagonisti bambini, docenti e famiglie in un percorso dedicato a rispetto e uguaglianza
Lo scritto inedito della studentessa di Sorianello è stato scelto su 1.400 elaborati provenienti da ogni regione d’Italia. La premiazione in Senato. Il sindaco Cannatelli «Orgoglio del territorio, la dimostrazione che anche nei piccoli comuni ci sono grandi eccellenze»
Con “L’urlo del silenzio” la donna originaria del Vibonese porta nel capoluogo piemontese versi nati dall'incapacità di comunicare: «A volte bisogna urlare per farsi sentire». Appuntamento dal 14 al 18 maggio
Con il patrocinio del Comune, martedì 12 maggio il progetto verrà presentato ufficialmente nella Sala dello Scrigno di Vetro del Valentianum. L’iniziativa è promossa da Ali di Vibonesità e Il Caffè Artistico Letterario
Venerdì 8 maggio all’Auditorium Santa Chiara si esibirà il duo pianistico formato da Marco Sollini e Salvatore Barbatano, ribattezzato “le venti dita d’oro d’Italia”. Domenica 10 spazio al soprano Valentina Varriale
L’autore, ex vice direttore di Repubblica, ha anche riflettuto sulle differenze tra il giornalismo di ieri e quello contemporaneo, segnato dalla presenza costante dello sport nei media e dall’impatto dei social sulle nuove generazioni
Appuntamento giovedì 7 maggio alle ore 19 con una riflessione ispirata alla Lumen Gentium: relazione affidata a mons. Lucio Angelo Renna, conclusioni di mons. Attilio Nostro e partecipazione del Coro Dominicus di Soriano Calabro