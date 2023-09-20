Tropea, presentato il libro “Viaggio in Leningrado” di Massimo L'Andolina - Video

Performance, laboratori e dibattiti. La rassegna promossa da LaboArt con direzione artistica di Maria Grazia Teramo e Francesco Carchidi si terrà dall'11 al 13 settembre fra l'ex Monastero di Santa Chiara e il giardino del Museo diocesano
Il sodalizio traccia un bilancio delle attività portate avanti con dedizione e spirito di sacrificio. I registi Murmura Silvano e Chiarelli Franco, storici promotori del teatro locale: «Il palcoscenico è radici e identità»
Focus su aree interne, identità dei luoghi nonché sul turismo inclusivo e accessibile. Tre le iniziative: attività di arte-teatro, il contest gastronomico “Gustospitale” e il tradizionale Pranzo della domenica
Prima del dibattito la visita al museo e al castello con alcuni ragazzi speciali guidati dal funzionario Manuel Zinnà: «Già 25 anni fa il Museo archeologico di Vibo ha ospitato percorsi per non vedenti»
Con l'evento organizzato dalla Pro Loco si è puntato sulla riscoperta di un importante capitolo di storia locale e non solo: alla proclamazione presero parte infatti anche figure di primo piano del Risorgimento
Volge al termine l'importante rassegna culturale dedicata a temi civili, letterari e artistici nel cuore della Costa degli Dei. I prossimi appuntamenti stasera alle ore 18:30 e domani allo stesso orario
Nato nella Perla del Tirreno nel 1770, diventò professore nell'ateneo partenopeo in età avanzata ma per chiara fama. A chi lo voleva sottoporre a verifiche, rispose: «E chi c'è qui che può esaminare Pasquale Galluppi?»